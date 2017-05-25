Brüksel'de Trump'a yoğun protesto

Belçika’daki çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) ve sendikalarının çağrısı üzerine binlerce kişi, Trump karşıtı gösteri için NATO ve çeşitli AB kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel’in Kuzey Tren İstasyonu önünde buluştu.
PROTESTO 3 SAAT SÜRDÜ
Protestocular, üzerinde ‘Trump’ı durdurun’, ‘Küçük ellerini haklarımdan uzak tut’, ‘İklim değişikliği yalan değil’, ‘Cehennem çukurumuzdan uzak dur’ yazılı döviz, pankart ve flamalar açtı.
ABD Başkanı Trump aleyhinde sloganlar atan grup, şehrin merkezindeki Borsa Meydanı’na kadar yürüdü. Belçika polisi, yaklaşık üç saat süren protesto nedeniyle çevrede güvenlik tedbirleri aldı.