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Brüksel'de Trump'a yoğun protesto

Donald Trump’ın seçilmeden önce ‘Cehennem çukuru’ olarak nitelendirdiği Brüksel’e gelmesi binlerce kişi tarafından protesto edildi.

25.05.2017 - 10:29
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Belçika’daki çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) ve sendikalarının çağrısı üzerine binlerce kişi, Trump karşıtı gösteri için NATO ve çeşitli AB kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel’in Kuzey Tren İstasyonu önünde buluştu.

Brüksel'de Trump'a yoğun protesto

PROTESTO 3 SAAT SÜRDÜ

Protestocular, üzerinde ‘Trump’ı durdurun’, ‘Küçük ellerini haklarımdan uzak tut’, ‘İklim değişikliği yalan değil’, ‘Cehennem çukurumuzdan uzak dur’ yazılı döviz, pankart ve flamalar açtı.

Brüksel'de Trump'a yoğun protesto

ABD Başkanı Trump aleyhinde sloganlar atan grup, şehrin merkezindeki Borsa Meydanı’na kadar yürüdü. Belçika polisi, yaklaşık üç saat süren protesto nedeniyle çevrede güvenlik tedbirleri aldı.

Brüksel'de Trump'a yoğun protesto

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