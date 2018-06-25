Brüksel'de Türk bayraklı kutlama

Seçim sürecinde vatandaş buluşmalarına izin verilmeyen Avrupa'da, seçim sonrasında zafer kutlamaları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanan seçimlerden sonra gurbetçi Türkler, ellerinde Türk bayrakları ile Avrupa'nın göbeğinde zafer kutlamaları yapıyor.

TÜRK BAYRAKLI KUTLAMALAR

Seçim sonuçlarından sonra ellerine Türk bayrakları alan gurbetçi vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaparak kutlamalar gerçekleştirdi. Caddelerde sloganlar atan Türkler, yürüyüş gerçekleştirdi.

TERÖRİSTLERİN YERİNİ TÜRKLER ALDI

Avrupa'nın en yoğun terörist barındıran ülkelerinden Belçika'da Başkent Brüksel özellikle PKK'ya kucak açması ile tanınıyor. Daha önce PKK çadırları, PKK etkinlikleri düzenlenen kentte, artık Türk bayraklı kutlamalar yapılıyor.