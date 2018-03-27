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Brüksel'de UBER protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de taksi sürücüleri, internet üzerinden taksi hizmeti sunan UBER'in ülkede hizmet vermesini protesto etmek için düzenledikleri eylemlerle bazı ana yolları ulaşıma kapattı.

AA | 27.03.2018 - 09:46..
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Yaklaşık bin taksici, üzerine "Uber'e Hayır" yazdıkları araçlarıyla sabah saatlerinde Atomium önünden hareket etti. Kornalar çalarak ilerleyen protesto konvoyu, trafiği felç etti.

Brüksel'de UBER protestosu

Ana caddelerden ilerleyerek AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na ulaşan taksicilerin temsilcileri taleplerini Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu ve Brüksel bölge hükümeti yetkililerine iletti.

Brüksel'de UBER protestosu

Akıllı telefonlara yüklenebilen ulaştırma ağı ve taksi uygulamasıyla birçok ülkede faaliyet gösteren UBER, dünyada protestolara ve yasal kısıtlamalara konu oluyor.

Brüksel'de UBER protestosu

Brüksel'de UBER protestosu

Brüksel'de UBER protestosu

Brüksel'de UBER protestosu

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