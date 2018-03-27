Brüksel'de UBER protestosu

Yaklaşık bin taksici, üzerine "Uber'e Hayır" yazdıkları araçlarıyla sabah saatlerinde Atomium önünden hareket etti. Kornalar çalarak ilerleyen protesto konvoyu, trafiği felç etti.

Ana caddelerden ilerleyerek AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na ulaşan taksicilerin temsilcileri taleplerini Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu ve Brüksel bölge hükümeti yetkililerine iletti.

Akıllı telefonlara yüklenebilen ulaştırma ağı ve taksi uygulamasıyla birçok ülkede faaliyet gösteren UBER, dünyada protestolara ve yasal kısıtlamalara konu oluyor.