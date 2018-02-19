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Brüksel'de ulaşım protestosu trafiği felç etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplu taşıma sistemi işçileri, yetersiz koşullar nedeniyle greve gitti. Trafik durma noktasına geldi.

AA | 19.02.2018 - 12:29..
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  2. Avrupa

Belçika'nın ve aynı zamanda Avrupa'nın başkenti Brüksel'de, ulaşım işçileri çalışma koşullrındaki yetersizlikler nedeniyle greve gitti. Tüm ulaşım işçilerinin sendikalar ile gittiği grev şehir trafiği durma noktasına getirdi.

Brüksel'de ulaşım protestosu trafiği felç etti

Brüksel'de ulaşım protestosu trafiği felç etti GALERİ

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Otobüs, metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarını da kapsayan grev, sefer saatlerini de olumsuz yönde etkiledi. Seferlerin büyük bir kısmı iptal edilirken, şehir merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Brüksel'de ulaşım protestosu trafiği felç etti

Kuyrukların oluşması görülmemiş manazaraları da beraberinde getirdi. Kilometrelerce uzunluğundaki kuyruklar şehir merkezinin her yerini ağ gibi kaplarken, Brüksel halkı ise araçlarını terk edip gidecekleri yere yayan gitmek durumunda kaldı.

Brüksel'de ulaşım protestosu trafiği felç etti

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