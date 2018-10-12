Brunson davası öncesi dolar 5,90'ın altında

ABD'li Papaz Andrew Brunson'ın bugün yapılacak duruşmada serbest bırakılabileceği ve bu sürecin ABD Türkiye ilişkilerini olumlu etkileyeceği beklentileriyle dolar, iki ayın en düşüğü olan 5.85 seviyesini test etti.

DÜŞÜŞ SÜRECİ

Geçetiğimiz haftayı 6.20'li seviyelerden tamamlayan dolar/TL hafta boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi.

Bankacılar küresel piyasalarda sert satış baskısının da yaşandığı bu hafta dolar/TL'deki düşüş sürecini Türkiye-ABD arasındaki gerginliğin azalabileceği beklentilerine bağladılar.

DAVA SONUCU DOLARI HAREKETLENDİRECEK

Brunson davası piyasalarda ABD Türkiye ilişkileri açısından yakından izleniyor. Bankacılar dolar/TL'nin ise iki ülke ilişkilerinin önümüzdeki dönemki seyrine göre her iki yönlü sert hareketler gösterebileceğini belirtiyorlar. Dava sonucu bu kapsamda yakından takip ediliyor.

NİSAN AYINDA YARGILANMAYA BAŞLANMIŞTI

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından FETÖ ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Brunson İzmir'de devam eden yargılaması kapsamında bugün mahkemeye çıkıyor.

PİYASALAR KARARI BEKLİYOR

Brunson kararının piyasalardaki ana belirleyici olacağına dikkat çeken bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Piyasa bugün ABD'li rahip Brunson'ın salıverileceğine ve ülkesine dönebileceğini fiyatlıyor. Kararı bekliyor olacağız. İki ülke ilişkileri açısından önemli olduğu için beklentilere paralel bir kararın ardından iyimserlik bir miktar daha artabilir ancak piyasalarda bu iyimserliğin oldukça kuvvetli şekilde fiyatlandığını da belirtmemiz gerekir." dedi ve ekledi:

"Beklentilerin aksine bir karar gelmesi durumunda ise fiyatlamaların çok daha sert olacağı aşikar. Beklentilerin büyük bölümü iyimserlik tarafında olduğu için aksi bir durumda TL'deki değer kaybının yüzde 5'e ulaşabileceğini düşünüyorum."

Öte yandan Trump yönetimi, Andrew Brunson'ın bugün yapılacak duruşmada serbest bırakılabileceği konusunda umutlu olduğunu, ancak ABD Dışişleri Bakanlığı bu konuda Türk hükümetiyle herhangi bir anlaşma yapıldığından haberdar olmadığını söyledi.

5,85'İ GÖRDÜ

Dün akşam saatlerinde 6 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah 17 Ağustos'tan beri ilk kez 5.85'e kadar geriledikten sonra saat 0913'te 5.8611/5.8854 seviyesindeydi. Aynı saatte sepet bazında TL 6.3396/6.3515, euro/TL 6.8118/6.8184 seviyesinde bulunuyor.

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