Brunson'ın avukatı konuştu

Serbest kalma kararı açıklanan ABD'li papaz Anrew Brunson'ın avukatı mahkeme çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"İSTEDİĞİ YERE GİDEBİLİR"

Avukat İsmail Cem Halavurt, "Müvekkelim artık özgür, küçük bir ceza verildi. İstediği yere gidebilir. Dolayısıyla adli kontrol de kaldırıldı. Elektronik kelepçesi kaldırılıyor. Ev hapsi yasağı kalktı, yurt dışına çıkabilecek." dedi.

"UÇAKLA GİDER HERHALDE"

Bir gazetecinin, "Amerika'ya nasıl gidecek" sorusuna, "Uçakla gider herhalde" cevabını verdi.

Brunson'ın avukatı: ABD'ye gideceğini düşünüyorum VİDEO

"VERİLEN HÜKMÜ DE KABUL ETMİYORUZ"

Avukat Halavut açıklamalarına şöyle devam etti: "Dağ fare doğurdu. İlişkilerin bu kadar gerilmesine gerek yoktu, verilen hükmü de kabul etmiyoruz ayrıca temyiz edeceğiz.

Keşke bunların hiç biri yaşanmadan tutuksuz yargılanabilseydi. Biz hazırlığımızı yapmıştık, Brunson durumu anlamaya çalışıyor. Ben ona serbest kaldığını söyleyince anladı olayı."