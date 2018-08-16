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Brunson'ın avukatı: Müvekkilim günah keçisi ilan edildi

Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt; Brunson'ın evine gönderilmesi ve krizin bitirilmesi gerekir çağrısı yaptı.

İHA | 16.08.2018 - 17:26..
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İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ABD’li Papaz Andrew Brunson’ın avukatının ikinci kez yaptığı ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması başvurusunu reddetmişti. Buna karşın Brunson’un avukatı, bir üst mahkemeye yani; İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise son başvurulan üst mahkeme henüz kararını açıklamadı.

"AYM'YE AİHM'E GİDERİZ"

Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, iç hukuk yollarının açık olduğunu söyledi. Ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasının ret gelmesi halinde Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gidilebileceğini ifade eden Halayurt, "Buna karşı yapılabilecek şey; yarın Anayasa Mahkemesine (AYM) gidersiniz, sonra o yolda kapanırsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gidersiniz" dedi.

Brunson'ın avukatı: Müvekkilim günah keçisi ilan edildi


Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt

Halavurt, "Eğer bir karar çıkmazsa bu yolu takip edecek misiniz?" sorusuna ise "Şu aşamada onu düşünmüyoruz. Şu aşamada gerek yok. Karar çıkmazsa duruşmaya kadar bekleyebiliriz; yani asıl karar verecek olan mahkeme. Bu duruşmada sanık lehine bazı deliller girerse durumu yeniden tetkik edebilir, değerlendirebilir. O yüzden şu aşamada ona tevessül etmeye gerek yok" şeklinde konuştu.

"GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL"

Türkiye ile ABD arasındaki krizi de yorumlayan Halavurt, "Yaşanan kriz gereksiz, insanları zarara uğratan bir kriz. Brunson’un bırakılması hukukun gereği olduğu kadar, gelinen noktada aklın ve mantığında gereği; yani burada bir kişi üzerinden bir siyasetin günah keçisi ilan edilmesi doğru değil. Akıl ve mantık gereği, bu kişinin ülkesine gönderilmesi ve krizin bitirilmesi gerekir." dedi.

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