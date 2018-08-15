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Brunson'ın avukatının yaptığı itiraza ret

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım tehditleri devam ederken, Brunson'ın avukatının itiraz başvurusu sonuç vermedi.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 11:11..
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Brunson'ın avukatının yaptığı itiraza ret

Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson 'Terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek' ve 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

EV HAPSİ VE YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILSIN TALEBİ

İzmir'de, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yaşağının kaldırılması için mahkemeye ikinci kez itirazda bulundu.

ABD'li rahip Brunson'ın avukatının yeni girişimi de sonuç vermedi. Mahkeme yapılan itirazı reddetti.

Daha önce ABD'nin Türkiye'ye süre verdiği konuşulmuştu. Kararın ardından ABD'nin yaptırım tehditlerine devam etmesi bekleniyor.

Brunson'ın avukatının yaptığı itiraza ret

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