Brunson'un avukatı ev hapsine itiraz etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 790'a düştüğünü ve bunun son yılların en düşük rakamı olduğunu açıkladı.

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Dünyanın en çok yardım yapan ülkesi belli oldu

Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu'na göre, Türkiye geçen yıl en çok insani yardım yapan ülke oldu.