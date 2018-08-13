Brunson'ın evinin önünde sıkı güvenlik önlemi

Başkan Erdoğan'dan Trump'a: Ben yaptım oldu diyemez

Almanya'nın döviz krizindeki Türkiye'ye gönderdiği destek mesajlarına bir yenisi eklendi. Başbakan Angela Merkel ''Türkiye'nin ekonomik açıdan istikrarsızlaşması kimsenin çıkarına değil'' dedi.

Liselere yerleştirme sonuçlarına göre bir okula yerleşemeyen 91 bin 687 öğrenciden 45 bin 670'i, yerleştirmeye esas birinci nakil döneminin ardından istediği okula kayıt hakkı kazandı.

Nakil yerleştirmeyle 45 bin öğrenci liseli oldu

Psikolog Mert Dravor, öğrencilerin, tercihlerini ailelerinin üzerlerinde kurdukları baskılara göre değil, gelecekte mutlu olacaklarına inandıkları mesleğe göre seçmeleri gerektiğini söyledi.

1 BDDK'dan dolar/TL açıklaması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, swap işlemlerine sınırlama getirdi.

2 'İtalya da Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabilir' İtalya Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti, ülkesinin tıpkı Türkiye gibi bir ekonomik saldırıya uğrayabileceğini söyledi.

3 Türkiye'de lüks tüketim turizminde patlama yaşanıyor Türkiye'nin ABD ile yaşadığı sorun nedeniyle spekülasyonlara maruz bırakılan TL, lüks tüketim turizminden avantajlı çıkıyor. Türkiye, dünyada lüks ürünlerin en ucuza satıldığı ülke oldu.

4 CHP'li Pekşen'den dolarla ilgili birlik çağrısı geldi CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen, Türk lirasının ABD doları karşısında değer kaybı yaşamasıyla ilgili "Bu ağır ve ahlaksız bir saldırıdır" dedi.

5 Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına yatırım çağrısı Trump'ın ekonomik savaşı hakkında konuşan ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Bu bir savaş. Herkes parasıyla ülkesinde yatırım yapmalı" dedi.

6 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı Merkez Bankası bir açıklama daha yaparak, piyasalara 10 milyar Türk lirası ve 6 milyar dolar kaynak sağladığını duyurdu.