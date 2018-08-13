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Brunson'ın evinin önünde sıkı güvenlik önlemi

İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın evinin bulunduğu sokakta güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı.

AA | 13.08.2018 - 15:01..
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Brunson'ın evinin önünde sıkı güvenlik önlemi

Konak'ta bulunan Işılay Saygın Sokak'ta 'Ejder' adı verilen zırhlı araçlar devriye geziyor. Sokakta, özel harekat  ekipleri, yunus polisleri ve terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri 24 saat görev yapıyor.

Brunson'ın evinin önünde sıkı güvenlik önlemi

"TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ SOKAĞI OLDU"

Semt sakinleri ise önlemlerden şikayetçi değil. Daha önce bir çok hırsızlığın yaşandığı mahallede, polisin 24 saat görev yapmasıyla birlikte hırsızlıkların son bulduğunu belirten mahalle sakinleri, 'Burası Türkiye'nin en güvenli sokağı oldu' ifadesini kullandı.

Brunson'ın evinin önünde sıkı güvenlik önlemi

Brunson'ın evinin önünde sıkı güvenlik önlemi

Brunson'ın evinin önünde sıkı güvenlik önlemi

Brunson'ın evinin önünde sıkı güvenlik önlemi

Brunson'ın evinin önünde sıkı güvenlik önlemi

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