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Bryza: ABD Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz

ABD'nin eski Avrupa-Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Bryza, ABD-Türkiye krizini değerlendirdi.

AA | 16.08.2018 - 23:12..
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Bryza, Washington Post gazetesi için "ABD, Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz" başlıklı bir makale kaleme aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararı ve daha geniş kapsamlı yaptırımlar uygulamayı düşüncesinin iki ülke ilişkilerindeki gerginliği tehlikeli bir şekilde artırdığını vurgulayan Bryza, "Bu, NATO müttefikine karşı maksimum seviyede zarara uğratmak için zamanlanmış, beklenmeyen ve düşmanca bir davranıştı." ifadelerini kullandı.

Bryza: ABD Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz

"TÜRKİYE'DEN VAZGEÇMEK ORTADOĞU'DA KAYBETTİRİR"

Trump'ın açıklamalarının, Ankara ile Washington arasında uzlaşmaya çok yaklaşılan müzakere sürecini de yıktığını belirten Bryza, "Türkiye'nin liderini (Recep Tayyip Erdoğan) açık bir şekilde köşeye sıkıştırarak, Trump, Erdoğan'ın Brunson'ın serbest bırakılmasına razı olmasını çok daha zora soktu." değerlendirmesinde bulundu.

Bryza, ABD'nin Türkiye ekonomisine yönelik kararlarıyla Türkiye'nin müttefikliğinden vazgeçtiğini kaydederek, "Trump, Türkiye'den şimdi vazgeçerek, ABD'nin Ortadoğu'daki etkinliğini kaybeder ve görevi hala bitmeyen DEAŞ ile mücadele koalisyonunu tehdit altına sokar. Çünkü, son raporlara göre terör örgütü DEAŞ, ciddi bir şekilde sahneye geri dönmeyi bekliyor." vurgusu yaptı.

ABD'nin Türkiye'den vazgeçmesinin, Türkiye'yi Rusya ile yakınlaştırabileceğine de dikkati çeken Bryza, "Türkiye- ABD müttefikliği Truman yönetiminden bu yana bizim Ortadoğu stratejimizin merkezinde yer aldı, Ruslar bu güç dengesini değiştirmek için fazla mesai sarf ediyor." yorumunu yaptı.

"İNCİRLİK ÜSSÜ, ABD İÇİN VAZGEÇİLMEZ"

ABD'nin Türkiye'de "vazgeçemeyeceği" birtakım çıkarları olduğuna işaret eden Bryza, bu noktada İncirlik Üssü'nün ABD'nin denizaşırı önemli bir üssü olduğunu anımsattı.

Bryza, "ABD Dışişleri Bakanlığındaki 23 yıllık diplomatlığımın 13 senesini Ortadoğu'da harcayan birisi olarak, bu üssün ne kadar vazgeçilmez olduğunu gördüm. Bu üssün hayati önemi var. DEAŞ tekrar tehdit olmanın kıyısındayken mücadele bitmeye çok uzak." görüşünü paylaştı.

Byrza, makalesini "Türkiye'nin ekonomisi çökerse, ABD'nin önemli stratejik çıkarları, en nihayetinde ve kaçınılmaz bir şekilde ABD'yi ekonominin parçalarını toplamaya yardım etmeye iter." ifadeleriyle sonlandırdı.

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