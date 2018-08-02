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BTK çalışanına FETÖ'den 7 yıl verildi

BTK çalışanı Hüseyin Altın'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

AA | 02.08.2018 - 04:19..
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Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK çalışanı Hüseyin Altın'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

SEGBİS İLE KATILDI

Sanık Altın, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatı ve yakınları da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Altın, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

7 YIL 6 AY HAPİS

FETÖ üyesi olmadığını öne süren Altın, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Altın'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık, hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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