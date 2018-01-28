BTK'dan sosyal medyada Afrin provokasyonlarına geçit yok

Bu kapsamda Facebook, Twitter, Youtube, Instagram gibi sosyal mecraların yetkilileriyle doğrudan temas kurduklarını aktaran Sayan, 'yasadışı' adledilen içeriklerin anlık olarak iletildiğini söyledi.

"ABD MENŞELİ BAZI ŞİRKETLER DİKKATE ALMIYOR"

AA'ya konuşan Sayan, şöyle devam etti:



"Uluslararası hukuki uygulamalardan biri olan uyar-kaldır yöntemi uygulanarak gerekli aksiyonların alınması sağlanmaya çalışılıyor. Ancak ABD menşeli bir kısım sosyal medya şirketlerinin, yapılan bildirimlere rağmen yasadışı içerikleri çıkarma konusunda çekimser kaldıkları, hatta tüm uyarılara rağmen ısrarla bu tür içeriklerin yayınlanmasına izin verdikleri görülmektedir. Yasadışı ve manipülatif içerikler yoluyla algı operasyonu yapmayı hedefleyen sosyal medya hesapları ve diğer internet yayınlarına yönelik olarak kurumumuzca ivedilikle işlem tesis edilmektedir."





FAİLLER ADLİ MERCİLERE BİLDİRİLİYOR

BTK Başkanı, 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması amacıyla yasadışı yayınları ve sosyal medya paylaşımlarını yapan kişilere yönelik olarak yasal çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir uyum ve koordinasyon içinde hareket edildiğini, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimleriyle anlık iletişim sağlanarak söz konusu içerikleri ve içerikleri yayan faillerin adli mercilere iletildiğini' dile getirdi.

Sayan, 'internette ve özellikle sosyal medyada yapılan bu tür yayınlar konusunda vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermeleri ve algı operasyonuna yönelik yalan haber ve paylaşımlar için ilgili şikayet mekanizmalarını kullanarak mücadeleye katkıda bulunmaları' çağrısı yaptı.