BTK'den güvenlik açığı verene ceza

Ülkeler arasında siber savaşların artması üzerine, sistemleri siber güvenlik konusunda açık verenlere ve gereken önlemleri almayanlara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ceza kesecek.

BİLGİSAYARI ZOMBİLEŞTİRENE CEZA

Habertürk'ün haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Bilgisayarı zombileştirilerek siber saldırılarda kullanılan şirketler ve bireysel kullanıcılar da ceza alabilecek.

BTK YAPTIRIM YETKİSİNE SAHİP

BTK, TİB’i kapatan 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile siber güvenlik konusunda yeni yetkilerle donatıldı.

BİN TL İLE 1 MİLTON TL CEZA UYGULANACAK

BTK, bu tür saldırılarda kullanılan zombi bilgisayarların sahiplerini, bu konuda tedbir alması için uyaracak. Gerekli önlemleri almayanlara bin TL ile 1 milyon TL arasında ceza uygulayacak.