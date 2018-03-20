Yürüyüş ile depresyondan kurtulun

Çağımızın en önemli rahatsızlıklarından biri olan depresyona, her yaş grubunda sıklıkla rastlanılıyor. Kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bu sorunla mücadelede uzman yardımı almak, sosyal hayattan kopmamak, egzersiz yapmak ve dostlarla sıkıntıları paylaşmak büyük önem taşıyor.

RUHSAL SORUNLAR BAŞ GÖSTERİYOR

Derin üzüntüler, stres, sıkıntı, yaşam şartları gibi birçok sorunun depresyona yol açabileceğini belirten uzmanlar göre de, her insanın hayatı boyunca karşılaşabileceği bu tür problemler ile başa çıkalamadığı takdirde ruhsal sorunlar baş gösteriyor. Üzüntü ve keder halinin günlük aktiviteleri engelleyecek bir hal alarak uzun sürmesi ve işlevselliği bozması depresyon gelişiminin belirtisi olabiliyor. Depresyon tanısının koyulabilmesi için de kişideki bazı özelliklerin sorgulanması gerekiyor.

MADDE MADDE DEPRESYON BELİRTİLERİ

Buna göre depresyonun belirtileri ise şöyle sıralanıyor:

"Çökkün duygudurum: Kişide çökkün, kederli, kasvetli ve sıkıntılı bir duygudurum hakimdir.

İlgisizlik: Önceden severek yapılan günlük etkinliklere (okumak, egzersiz yapmak, TV seyretmek gibi) ilginin azalabilir.

Uyku bozuklukları: Uyku durumuna geçememe, sık sık uyanma, sabah erken uyanma ya da uyku halinin artması gibi tablolar gözlenebilir. Depresyondaki kişiler uyumadıkları halde yatmaya öylesine eğilimlidir ki, bu da söz konusu rahatsızlığın sürmesinde dikkat çekici bir özelliktir.

İştah sorunları: Kişi kilo kaybedebilir. Son bir ayda diyet yapmadan ortalama kilonun yüzde 5’i kadar, en az 4-5 kilo verebilir. Bazı depresif kişilerde ise kilo artışı olabilmektedir.

Konsantrasyon güçlüğü: Depresyon halinde kişide dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon güçlüğü görülür.

Yorgunluk: Fiziksel enerjide azalma ortaya çıkar.

Psikomotor huzursuzluk ya da retardasyon: Depresyon tablosu kişide ajitasyon hali ya da psikolojik fonksiyonlarda azalmaya yol açar.

Suçluluk-değersizlik düşünceleri: Yaşanan olaylardan suçluluk duyulabildiği gibi kişinin kendini değersiz hissetmesine de rastlanabilir.

Yaşamı tehdit eden düşünceler: Kişide ölüm düşünceleri, eğilimleri ya da girişimleri yani intihara yatkınlık görülebilir."

NE ZAMAN PSİKİYATRİK YARDIM ALMALISINIZ?

Son 15 gün, yaşamınızın rutin akışınızı bozacak derecede bu belirtilerin en az 5’ini kendinizde fark ediyorsanız, bu durum majör depresyonla karşı karşıya olduğunuzu ve psikiyatrik yardım almanız gerektiği anlamına geliyor. Depresyon; hafif, orta ve ağır olmak üzere derecelendiriliyor. Depresyon ile mücadelede psikoterapi ve ilaç tedavisi öne çıkıyor. Bununla birlikte kişinin egzersiz yapması ve beslenme düzenine dikkat etmesi de önem taşıyor. Depresyon halinin hafif ve orta derecede olması halinde sık seanslarla psikoterapi tek başına yeterli oluyor. Ancak ağır depresyonlarda ilaç tedavisinin öncelikli olduğu ve depresyon şiddeti hafiflemeye başlayınca psikoterapinin eklenebileceği de belirtiliyor.

DEPRESYON İLAÇLARI BAĞIMLILIK YAPIYOR MU?

Depresyon ilaçlarının bağımlılık yaptığına dair toplumda yanlış bir inanış bulunduğunu dile getiren uzmanlar, bu tür ilaçların bazı yan etkilerinin bazı kişilerde görülebilse de 1-2 hafta içerisinde geçtiğini söylüyor. Uzmanlar, "3 hafta içinde kişi ilaç tedavisinden yarar görebilmektedir. Ancak bu ilaç tek başına yeterli gelmeyebilir. Kişinin hayata bakışını düzenleyen, olumsuz otomatik düşüncelerin yerine olumlu alternatif düşüncelerin geçmesini sağlayan bilişsel yapılandırma gibi teknikleri içeren ve depresif nöbetlerin ortaya çıkmasını da önleyebilecek bilişsel-davranışçı terapi de alınması önemlidir." bilgilerini paylaşıyor.

SOSYALLEŞMEKTEN VAZGEÇMEYİN

Depresyon durumunda kişinin kendi başına çare aramaktan ya da kötü alışkanlıklardan kaçınması önem arz ediyor. Ruh sağlığını güçlendirmek için ise mümkün olduğunca sosyal olmak, dost bilinen kişilerle sorunların paylaşılması gerekiyor. Ruh sağlığı uzmanlarından kaçınmamak, bu konuda aile hekimlerine danışmak ve yardım almak da yine yapılması gerekenler arasında.

BOL BOL YÜRÜYÜŞ YAPIN

Fiziksel aktivitenin, özellikle de tempolu yürüyüşün antidepresan etkisi gösterdiği de unutulmamalı. Akşam yemek öncesi gün batmadan yapılacak 30-40 dakikalık tempolu yürüyüşün uykuya geçişi kolaylaştırdığı biliniyor. Kafeinli içeceklerin tüketilmemesi ve alkolden uzak durulması faydalı olabilir. Ayrıca kişinin intihara eğilimi, bu tür düşünceleri varsa yakınları tarafından mutlaka bir uzmana yönlendirilmesi gerekir.