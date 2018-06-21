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Bu bir ölüm kalım meselesi: Mösyo Pain

Ölümünden bir yıl sonra 2666 adlı romanıyla Salambó ödülüne layık görülen Roberto Bolano’nun anlatımıyla kendinizi akıl almaz bir hikayenin ortasında bulacaksınız…

Özel İçerik | 21.06.2018 - 12:47..
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MÖSYÖ PAİN

Mösyö Pain, Edgar Allan Poe öykülerini anımsatan puslu ortamları ve esrarlı karakterleriyle Roberto Bolaño’nun hayal gücünün karanlık katmanlarını yansıtıyor.

Bu bir ölüm kalım meselesi: Mösyo Pain

(Roberto Bolano)

MÖSYÖ PAİN

1938 baharında Paris’te bir hastane odasında yatan Perulu şair César Vallejo’nun hıçkırık nöbetini kimse geçiremeyince başvurulan kişi, Franz Mesmer’in takipçisi, o kült bilimler meraklısı Pierre Pain olur. Ancak ortaya çıkan iki İspanyol, şairi tedavi etmemesi için onu ikna etmeyi başarınca Mösyö Pain kendini labirentimsi sokaklar ve koridorlarda, anlamını çözmekte zorlandığı bir kovalamacanın ortasında bulur...

Bu bir ölüm kalım meselesi: Mösyo Pain

Mösyo Pain

Roberto Bolano

Can Yayınları

S.: 152

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