Bu çarşıda yetim çocuklara her şey ücretsiz

Hacı Bayram-ı Veli Yardımlaşma Derneğince yetim çocukların sadece kıyafet ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıl "Eller çoğaldıkça yükler hafifler" sloganıyla açılan çarşı, yardımseverlerin desteği ile bugün aralarında Iraklı, Özbekistanlı, Suriyeli ve Afganistanlıların da bulunduğu yüzlerce yetim çocuğun ve ailenin umudu oluyor.

Hacı Bayram-ı Veli Yardımlaşma Derneği Hayır Çarşısı Koordinatörü Perihan Nur Pazarcı, çarşının kuruluş hikayesini, amacını ve faaliyetlerini anlattı.

400'DEN FAZLA KAYITLI AİLE VAR

Tüketim kültürünün etkisiyle ikinci el eşyalarda artış yaşandığını belirten Pazarcı, bu birikimlerin insanlara faydası olması gerektiği düşüncesiyle hayır çarşısının geçen yıl açıldığını söyledi.

Pazarcı, vatandaşlardan gelen ikinci el kıyafetlerin kuru temizleme sistemiyle yıkandığını, ütülendiğini ve paketlenerek ihtiyaç sahiplerine takdim edildiğini ifade ederek, "Şu anda kayıtlı 400'ü aşkın aile bulunuyor. Bunlardan sosyal incelemesi yapılmış aile sayısı 300'e yakın. 300 ailenin 250'si yetim çocuklardan oluşuyor. Ailelerin sosyal incelemesini tamamlamadan malzeme takdimi yapmıyoruz." diye konuştu.

ÇARŞININ YÜKÜ GÖNÜLLÜLERDE

Özellikle yetim çocuklara ve yüzde 65 oranında yatalak erkek hastanın bulunduğu ailelere yardım yapıldığını vurgulayan Pazarcı, bunun için ön kayıt yapılması ve istenen evrakların hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Pazarcı, ön kayıt alındıktan sonra aileyle yüz yüze görüşüldüğünü ve onların sosyo-ekonomik şartlarının yerinde incelendiğini anlatarak, "Böyle bir sistemden sonra kayıtlarımızı açıyoruz ve hayır çarşımızda randevulu bir şekilde yardımlarımızı yapıyoruz. Günde en az 20 parti giyindiriyoruz. Buranın tamamının yükünü gönüllülerimiz kaldırıyor." ifadelerini kullandı.

Ailelere yılda iki kez kıyafet yardımı yapıldığını da belirten Pazarcı, çarşının sosyal medya hesabında vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını söyledi.

Pazarcı, yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi gördüklerini ifade ederek, "Veren el ile alan eli buluşturuyoruz. Zaten sloganımız da 'Eller çoğaldıkça yükler hafifler.' Bu aileleri bağışçılar sosyal medyada görüyor. Bize telefon ederek yardımlarını ulaştırıyorlar. Biz de onları ailelerle buluşturuyoruz." dedi.

YETİM ÇOCUKLARA AYDA 100 LİRALIK YARDIM

İhtiyaç sahiplerinin nakit, gıda, giysi gibi taleplerinin bulunduğunu aktaran Pazarcı, 'Gülen Yüzümüz Olur Musunuz?' projesi ile de bağışçıların yetim çocuklara aylık 100 lira yardım yapabildiğini kaydetti.

Pazarcı, aralarında Türk, Iraklı Türkmen, Özbekistanlı, Suriyeli ve Afganistanlıların bulunduğu yüzlerce yetim çocuğun yardımlardan faydalandığını belirterek, "Sevgi Atölyesi" adı verilen odalarda ikinci el eşyaların kullanılabilir hale getirildiğini kaydetti.

Bu atölyelerde çalışan gönüllüler arasında sığınmacı kadınların da bulunduğuna işaret eden Pazarcı, şu bilgileri verdi:

"Özellikle sosyal incelemede iki prensibimiz var. Birincisi, aile temiz olacak, bunu özellikle söylüyorum. Biliyorsunuz temizlik çok önemli. İkinci kriterimiz de çocuklarımız varsa kesinlikle okula başlayacaklar. Kimliği çıkmış çocukların okula gitmesi şart. Bu şartı koşarken de onlara destek olmak gerektiğini düşündük ve eğitim yardımları başlattık. Geçen sene bize kayıt yaptıran 150 çocuğumuzun eğitim ve kırtasiye malzemelerini karşıladık."

Yardım faaliyetlerine katkı sağlaması için yılda iki kez kermes yapıldığını kaydeden Pazarcı, "Bir yıl içerisinde 4 bin 500 perde, 8 bin 750 kıyafet verilmiş. Bu da bir yılda küçük bir yer için ciddi bir çalışma. İnşallah güzel sonuçlara ulaşacağız." sözlerine yer verdi.