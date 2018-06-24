Bu da CHP'nin seçim rakamları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) parti sözcüsü Bülent Tezcan da Muharrem İnce'nin yolundan gitti. Anadolu Ajansı'nı hedef gösterdi. Tezcan, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı sonuçlarını açıklamak üzere 18.30'da abonelerine gönderdi. Abonelere göndermeden önce ajansın hangi rakamlarla çıkacağını biz biliyorduk, takip ettik. Açıklamadıkları oranı ben size söylüyorum. AA yüzde 70.72'yle başladı, şu anda 59.64 diyor Erdoğan için mesela. AA Erdoğan'ın oyunu yüzde 70.72 diye verdi. Bu bir şeyi gösteriyordu ki AA 70 be başlayıp 51'de fit olacak. Daha önce referandumda olduğu gibi milletin algısıyla pazarlık yapıyorlar, kafalarındaki plan bu ama öyle yağma yok."

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CHP, ÇAMURA ERKEN YATTI

Tezcan, Anadolu Ajansı'nın manipülasyon yaptığını söyledi. Kendilerine ait rakamlara göre Erdoğan'ın yüzde 48'in üstüne çıkmadığını iddia etti.

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