Bu hafta için 15 kitap önerisi

Her ay yayımladıkları yeni kitaplarlarla okuyucularının karşısına çıkan yayınevleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Farklı yayınevlerinden çıkan son kitapları, bu hafta okuma listenize alabilirsiniz.

Kitap Ayracı olarak sizler için 15 kitaptan oluşan bir liste hazırladık. Hepinize bol kitaplı bir hafta diliyoruz...

GERARD DEPARDİEU - MASUM

Dünyaca ünlü usta aktör Gérard Depardieu bu kez sinemadan politikaya, aşka ve insana dair sarsıcı ve hatta şoke edici eleştirilerini bir kitapta topladı.

Sahici bir biçimde, doğal bir akışla, karşısındakiyle konuşur gibi kaleme aldığı eser Fransa’da, ABD’de ve Rusya’da olay yarattı. Sıra Türkiye’de…

Yazar: Gerard Depardieu

Yayınevi: İyi Kitap Yayınevi

Çeviri: Refika Ebru Erbaş

Baskı yılı: 2017

Syf: 136

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İdefix

MÜNİR GÖLE - SURAT BULRUŞTURMALIK 52 METİN

Münir Göle, Surat Buruşturmalık 52 Metin adlı küçük ama keyifli kitabında; bazen cehennem zebanisine bezeyen Kara Sakal’ı anlatıyor bize bazen akrep sineğinin dişisiyle çiftleşebilmek için neler çektiğini.

Yazar: Münir Göle

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Syf: 110

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Kitap Yurdu

NİKOLAY ÇERVİŞESVKİ - NASIL YAPILMALI





Çernişevski, Nasıl Yapmalı?’yı 4 Aralık 1862 ile 4 Nisan 1863 arasını kapsayan 4 aylık sürede, Petropavlosk zindanında yazdı.

Yazar: Nikolay Çernişevski

Yayınevi: Kor Kitap

Çeviren: Mazlum Beyhan

Baskı yılı: 2017

Syf: 576

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D&R

VERA PANOVA - İLERİ BAKMAK

Yaşam ileriye bakmaktadır. Sen göremeyecek olsan bile, ilerideki hayata bakmak, onu hazırlamak için çalışmaktır. İleri bakmak, ilerisi için çalışmak insanı insan yapan içgüdüdür.

Rus yazarın yeni romanı...

Yazar: Vera Panova

Yayınevi: Yazılama

Çeviri: Levent Özübek

Baskı yılı: 2017

Syf: 253

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İdefix

KAREN M. MCMANUS - BİRİMİZ YALAN SÖYLÜYOR





"Çarpıcı bir hikâye, inanılmaz süratli bir kurgu ve merak uyandırıcı karakterler birleşerek heyecan verici, tek oturuşta bitirilecek bir gerilim yaratmış

Yazar: Karen M.Mcmanus

Yayınevi: Yabancı Yayınları

Çeviren: Selen Ak

Baskı yılı: 2017

Syf: 352

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İdefix

SEVGİ TÜRKER TERLEMEZ - PARİS'İN DELİLERİ





Tüm değer ve gelişimlerin değiştiği Yakın Çağ'ı başlatan 1789 Devrimi'ne sahne olan Paris, bu kez Yirmi birinci Yüzyılın teknolojik, ekolojik, sosyal, kültürel ve bireysel değişim sorunları ile gelenekleri arasında kalan insanların özgürce yaşamak için verdikleri savaşıma tanıklık eder.

Yazar: Sevgi Türker Terlemez

Yayınevi: Kırmızı Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Syf: 154

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D&R

MURAD ERTAYLAN - KEDİLERİ DAHA ÇOK SEVEN ADAM

Her türlü zorluğu göze alıp, bilmedikleri bir ülkeye göç etti Kuzu Ailesi. Amaçları, huzurlu bir hayat ve çocuklarına iyi bir gelecek sağlamaktı. Aradıklarını bulabilecekler mi, yoksa sürüden ayrılanı kurt mu kapacak?

Yazar: Murad Ertaylan

Yayınevi: P Kitap Yayıncılık

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Syf: 142

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İdefix

MARK TWEİN - BİR KESİTLE - KAPTAN STORMFİELD'IN CENNETİ ZİYARETİ

Mark Twain’den, okumaya doyamayacağınız bir öykü seçkisi…

Kaptan Stormfield, dünyada ona ayrılan sürenin sonuna geldiği zaman, hızla cennete gider ve orada işlerin nasıl döndüğünü gözlemlemeye başlar…

Yazar: Mark Twein

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Çeviri: Batuhan Taş

Baskı yılı: 2017

Syf: 160

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Kitap Yurdu

CELAL AL - İ AHMED - OKUL MÜDÜRÜ

Modern İran hikâyeciliğinin başta gelen yazarlarından biri olan Celâl Âl-i Ahmed, Şah döneminin itirazlı, dikbaşlı, sözünü esirgemeyen yazarlarındandır.

Kısa ömrüne sığdırdığı farklı alanlarda çok sayıda eseri yanında Dostoyevski, Albert Camus, Sartre, Andre Gide, Ionesco’dan da çevirileri bulunmaktadır. Âl-i Ahmed daha çok hikâyeleriyle ön plana çıkmıştır.

Yazar: Celal Al-i Ahmed

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları

Çeviren: Asiye Atalay

Baskı yılı: 2017

Syf: 144

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D&R

ANGEL ESTEBAN - YAZAR VE CENNETİ

Robert Burton, kendi ölüm tarihini saptamıştı. Lewis Carroll, hem kütüphaneci hem fotoğrafçı hem de kuklacıydı. Kuklaların kendi kendine hareket edebilecekleri bir düzenek hazırlamıştı.

Mario Vargas Llosa’nın önsözüyle..

Yazar: Angel Estaban

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Baskı yılı: 2017

Syf: 279

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D&R

MEHMET BERK YALTIRIK - GÖLGELİ ÖYKÜLER

Yedikuleli Mansur’dan, Anadolu Korku Öyküleri’nden, Güçoburlar’dan ve Aşkın Karanlık Yüzü gibi seçkilerden tanıdığımız Mehmet Berk Yaltırık, kendi seçtiği korku hikâyelerini “Gölgeli Öyküler”de bir araya getirdi.

Yazar: Mehmet Berk Yaltırık

Yayınevi: Yenisey Yayınları

Baskı yılı: 2016

Dili: Türkçe

Syf: 143

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İdefix

RİCHARD BRAUTİGAN - TANRIM, O KADAR GÜZELSİN Kİ YAĞMUR BAŞLADI

Tanrım, O Kadar Güzelsin ki Yağmur Başladı” | Brautigan’ın Toplu Şiirleri Dünyada İlk Kez Türkçede

Yazar: Richard Brautigan

Yayınevi: Sub Basım Yayım

Çeviren: Kerem Uğur

Baskı yılı: 2017

Syf: 576

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Kitap Yurdu

MARCİO SOUZA - AMAZON'UN EFENDİSİ





Devrim tarihinde kısa soluklu fakat heyecan verici bir saltanat dönemini anlatan Amazon’un Efendisi, bugünün Latin Amerika’sında en yetenekli yazarlar arasında gösterilen Márcio Souza’nın ilk kitabıdır.

Yazar: Marcio Souza

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Çeviri: Berkan Kirmit

Baskı yılı: 2017

Syf: 258

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D&R

MEHMET ULUĞTÜRKAN- MADALYASIZ





İftiraya uğrayıp İstiklal Mahkemesi’nde idamla yargılanan, daha sonra teklif edilen İstiklal Madalyası’nı “Yaptıklarım vatan içindi” diyerek reddeden bir büyük adamın, Yeniceli Mehmet Ağa’nın nefes kesen gerçek yaşamöyküsü…

Yazar: Mehmet Uluğtürkan

Yayınevi: Doğan Kitap

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Syf: 180

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Kitap Yurdu

N. TOYGAR ATEŞ - SALDIRI MANİFESTOSU





Politikanın ve paranın elinden, insan soyunu yönetme yetisi alınmalıdır, alınmak zorundadır. Yarının insanı sözlerimi daha iyi kavrayacak, çünkü bugünden daha şiddetli biçimde ihtiyacı olacak.

Yazar: N. Toygar Ateş

Yayınevi: Düşülke Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Syf: 112

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D&R

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