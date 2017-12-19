Bu hafta için 15 kitap önerisi

Her ay yayımladıkları yeni kitaplarlarla okuyucularının karşısına çıkan yayınevleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Farklı yayınevlerinden çıkan son kitapları, bu hafta okuma listenize alabilirsiniz.
Kitap Ayracı olarak sizler için 15 kitaptan oluşan bir liste hazırladık. Hepinize bol kitaplı bir hafta diliyoruz...
GERARD DEPARDİEU - MASUM
Dünyaca ünlü usta aktör Gérard Depardieu bu kez sinemadan politikaya, aşka ve insana dair sarsıcı ve hatta şoke edici eleştirilerini bir kitapta topladı.
Sahici bir biçimde, doğal bir akışla, karşısındakiyle konuşur gibi kaleme aldığı eser Fransa’da, ABD’de ve Rusya’da olay yarattı. Sıra Türkiye’de…
Yazar: Gerard Depardieu
Yayınevi: İyi Kitap Yayınevi
Çeviri: Refika Ebru Erbaş
Baskı yılı: 2017
Syf: 136
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MÜNİR GÖLE - SURAT BULRUŞTURMALIK 52 METİN
Münir Göle, Surat Buruşturmalık 52 Metin adlı küçük ama keyifli kitabında; bazen cehennem zebanisine bezeyen Kara Sakal’ı anlatıyor bize bazen akrep sineğinin dişisiyle çiftleşebilmek için neler çektiğini.
Yazar: Münir Göle
Yayınevi: Alakarga Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Syf: 110
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NİKOLAY ÇERVİŞESVKİ - NASIL YAPILMALI
Çernişevski, Nasıl Yapmalı?’yı 4 Aralık 1862 ile 4 Nisan 1863 arasını kapsayan 4 aylık sürede, Petropavlosk zindanında yazdı.
Yazar: Nikolay Çernişevski
Yayınevi: Kor Kitap
Çeviren: Mazlum Beyhan
Baskı yılı: 2017
Syf: 576
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VERA PANOVA - İLERİ BAKMAK
Yaşam ileriye bakmaktadır. Sen göremeyecek olsan bile, ilerideki hayata bakmak, onu hazırlamak için çalışmaktır. İleri bakmak, ilerisi için çalışmak insanı insan yapan içgüdüdür.
Rus yazarın yeni romanı...
Yazar: Vera Panova
Yayınevi: Yazılama
Çeviri: Levent Özübek
Baskı yılı: 2017
Syf: 253
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KAREN M. MCMANUS - BİRİMİZ YALAN SÖYLÜYOR
"Çarpıcı bir hikâye, inanılmaz süratli bir kurgu ve merak uyandırıcı karakterler birleşerek heyecan verici, tek oturuşta bitirilecek bir gerilim yaratmış
Yazar: Karen M.Mcmanus
Yayınevi: Yabancı Yayınları
Çeviren: Selen Ak
Baskı yılı: 2017
Syf: 352
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SEVGİ TÜRKER TERLEMEZ - PARİS'İN DELİLERİ
Tüm değer ve gelişimlerin değiştiği Yakın Çağ'ı başlatan 1789 Devrimi'ne sahne olan Paris, bu kez Yirmi birinci Yüzyılın teknolojik, ekolojik, sosyal, kültürel ve bireysel değişim sorunları ile gelenekleri arasında kalan insanların özgürce yaşamak için verdikleri savaşıma tanıklık eder.
Yazar: Sevgi Türker Terlemez
Yayınevi: Kırmızı Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Syf: 154
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MURAD ERTAYLAN - KEDİLERİ DAHA ÇOK SEVEN ADAM
Her türlü zorluğu göze alıp, bilmedikleri bir ülkeye göç etti Kuzu Ailesi. Amaçları, huzurlu bir hayat ve çocuklarına iyi bir gelecek sağlamaktı. Aradıklarını bulabilecekler mi, yoksa sürüden ayrılanı kurt mu kapacak?
Yazar: Murad Ertaylan
Yayınevi: P Kitap Yayıncılık
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Syf: 142
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MARK TWEİN - BİR KESİTLE - KAPTAN STORMFİELD'IN CENNETİ ZİYARETİ
Mark Twain’den, okumaya doyamayacağınız bir öykü seçkisi…
Kaptan Stormfield, dünyada ona ayrılan sürenin sonuna geldiği zaman, hızla cennete gider ve orada işlerin nasıl döndüğünü gözlemlemeye başlar…
Yazar: Mark Twein
Yayınevi: Alakarga Yayınları
Çeviri: Batuhan Taş
Baskı yılı: 2017
Syf: 160
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CELAL AL - İ AHMED - OKUL MÜDÜRÜ
Modern İran hikâyeciliğinin başta gelen yazarlarından biri olan Celâl Âl-i Ahmed, Şah döneminin itirazlı, dikbaşlı, sözünü esirgemeyen yazarlarındandır.
Kısa ömrüne sığdırdığı farklı alanlarda çok sayıda eseri yanında Dostoyevski, Albert Camus, Sartre, Andre Gide, Ionesco’dan da çevirileri bulunmaktadır. Âl-i Ahmed daha çok hikâyeleriyle ön plana çıkmıştır.
Yazar: Celal Al-i Ahmed
Yayınevi: Büyüyenay Yayınları
Çeviren: Asiye Atalay
Baskı yılı: 2017
Syf: 144
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ANGEL ESTEBAN - YAZAR VE CENNETİ
Robert Burton, kendi ölüm tarihini saptamıştı. Lewis Carroll, hem kütüphaneci hem fotoğrafçı hem de kuklacıydı. Kuklaların kendi kendine hareket edebilecekleri bir düzenek hazırlamıştı.
Mario Vargas Llosa’nın önsözüyle..
Yazar: Angel Estaban
Yayınevi: Alakarga Yayınları
Baskı yılı: 2017
Syf: 279
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MEHMET BERK YALTIRIK - GÖLGELİ ÖYKÜLER
Yedikuleli Mansur’dan, Anadolu Korku Öyküleri’nden, Güçoburlar’dan ve Aşkın Karanlık Yüzü gibi seçkilerden tanıdığımız Mehmet Berk Yaltırık, kendi seçtiği korku hikâyelerini “Gölgeli Öyküler”de bir araya getirdi.
Yazar: Mehmet Berk Yaltırık
Yayınevi: Yenisey Yayınları
Baskı yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 143
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RİCHARD BRAUTİGAN - TANRIM, O KADAR GÜZELSİN Kİ YAĞMUR BAŞLADI
Tanrım, O Kadar Güzelsin ki Yağmur Başladı” | Brautigan’ın Toplu Şiirleri Dünyada İlk Kez Türkçede
Yazar: Richard Brautigan
Yayınevi: Sub Basım Yayım
Çeviren: Kerem Uğur
Baskı yılı: 2017
Syf: 576
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MARCİO SOUZA - AMAZON'UN EFENDİSİ
Devrim tarihinde kısa soluklu fakat heyecan verici bir saltanat dönemini anlatan Amazon’un Efendisi, bugünün Latin Amerika’sında en yetenekli yazarlar arasında gösterilen Márcio Souza’nın ilk kitabıdır.
Yazar: Marcio Souza
Yayınevi: Alakarga Yayınları
Çeviri: Berkan Kirmit
Baskı yılı: 2017
Syf: 258
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MEHMET ULUĞTÜRKAN- MADALYASIZ
İftiraya uğrayıp İstiklal Mahkemesi’nde idamla yargılanan, daha sonra teklif edilen İstiklal Madalyası’nı “Yaptıklarım vatan içindi” diyerek reddeden bir büyük adamın, Yeniceli Mehmet Ağa’nın nefes kesen gerçek yaşamöyküsü…
Yazar: Mehmet Uluğtürkan
Yayınevi: Doğan Kitap
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Syf: 180
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N. TOYGAR ATEŞ - SALDIRI MANİFESTOSU
Politikanın ve paranın elinden, insan soyunu yönetme yetisi alınmalıdır, alınmak zorundadır. Yarının insanı sözlerimi daha iyi kavrayacak, çünkü bugünden daha şiddetli biçimde ihtiyacı olacak.
Yazar: N. Toygar Ateş
Yayınevi: Düşülke Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Syf: 112
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