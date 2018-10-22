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Bu hafta yağışlı geçecek

Meteoroloji bu hafta Türkiye geneli için yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da sabahın erken saatlerinde yağış başladı.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 07:05..
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Meteoroloji yeni haftanın hava durumunu yayınladı. Dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

TÜRKİYE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre bu hafta Türkiye genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yeni haftanın ilk gününde yurdun büyük kısmında hava kapalı, yerel yağışlar kendisini gösterecek. Yağışlar ağırlıkla Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu, Marmara ve Güneydoğu’da olacak. Çarşamba ve perşembe günleri ise ülkenin genelinde sağanak yağış bekleniyor.

HAVA 4-5 DERECE DÜŞECEK

Sıcaklıkta ise hafta ortalarından sonra hâlihazırdaki değerler üzerinden 4-5 derecelik düşüş yaşanabilir.

İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahmini:

Bu hafta yağışlı geçecek

Bu hafta yağışlı geçecek

Bu hafta yağışlı geçecek

Bu hafta yağışlı geçecek

Bu hafta yağışlı geçecek

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