taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.21945
Euro
7.32725
Altın
1199.25
Borsa
98242.63
Gram Altın
239.657

Bu kilimde her motifin bir anlamı var

Osmaniye'nin Karatepe köyünde geleneksel yöntemlerle dokunan kilimlerde kullanılan asırlık motifler, görsel güzelliklerinin yanı sıra farklı anlamlarıyla da ürünlere değer katıyor.

AA | 24.09.2018 - 12:33..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Bu kilimde her motifin bir anlamı var

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde köylü kadınların ürettiği dünyaca ünlü el dokuması Karatepe kilimleri, üzerindeki motiflerin anlamıyla da ilgi görüyor.

Geçmişte genç kızların duygularını ve düşüncelerini aktarmak için kullandıkları motifler, görsel güzelliklerinin yanı sıra farklı anlamlarıyla da ürünlere değer katıyor.

KİLİMİN KÖKLÜ TARİHİ

En çok kullanılan eli belinde motifi, kilimi dokuyan genç kızın "Elim belimde, keyfim yerimde. Her şeyim hazır, evliliğe hazırım", "baklava" motifi ise "evlenme çağım geldi, tatlım yensin" anlamlarını taşıyor.

Karatepe Kilim Kooperatifi usta öğreticisi Ayşe Haksever, kilimlerinin tarihinin yüzyıllar öncesine dayandığını ve bugün de bölgede dokunmaya devam edildiğini söyledi.

Bu kilimde her motifin bir anlamı var

DUYGULARIN TERCÜMANI KİLİMLER

Ayşe Haksever, "Yüzyıllar önce okuma yazması olmayan genç kızlar ve kadınlar, duygularını düşüncelerini bu kilimlere nakşetmiş. Dokunan her motif bir duyguyu, düşünceyi, dokuyanın anlatmak isteyip anlatamadığı şeyleri dile getiriyor. Kilim üzerinde gördüğünüz fakat anlam veremediğiniz her motif aslında bir genç kızın yüreğinden geçip söyleyemediğidir. Günümüzde de genç kızlar, yüzyıllar önce yaşamış yaşıtlarının duygularını kilimlere aktarmaya devam ediyor." dedi.

Bu kilimde her motifin bir anlamı var

TAMAMEN EL EMEĞİ

Ayşe Haksever, Karatepe kilimlerinin en önemli özelliğinin yüzde yüz yünden yapılması ve doğal kök boyası kullanılması olduğunu aktardı.

Kilimlere makine değmediğini, tamamen el emeği olduğunu vurgulayan Haksever, dokunan kilimlerin Türkiye'nin değişik yerlerinde pazarlandığını kaydetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Otomotilde ÖTV düzenlemesi

Otomotilde ÖTV düzenlemesi

219
Trump: Ruhani ile görüşürüm

Trump: Ruhani ile görüşürüm

38
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

129
Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

129
Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar

Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar

48
ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

154
Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM