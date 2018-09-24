Bu kilimde her motifin bir anlamı var

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde köylü kadınların ürettiği dünyaca ünlü el dokuması Karatepe kilimleri, üzerindeki motiflerin anlamıyla da ilgi görüyor.

Geçmişte genç kızların duygularını ve düşüncelerini aktarmak için kullandıkları motifler, görsel güzelliklerinin yanı sıra farklı anlamlarıyla da ürünlere değer katıyor.

KİLİMİN KÖKLÜ TARİHİ

En çok kullanılan eli belinde motifi, kilimi dokuyan genç kızın "Elim belimde, keyfim yerimde. Her şeyim hazır, evliliğe hazırım", "baklava" motifi ise "evlenme çağım geldi, tatlım yensin" anlamlarını taşıyor.

Karatepe Kilim Kooperatifi usta öğreticisi Ayşe Haksever, kilimlerinin tarihinin yüzyıllar öncesine dayandığını ve bugün de bölgede dokunmaya devam edildiğini söyledi.

DUYGULARIN TERCÜMANI KİLİMLER

Ayşe Haksever, "Yüzyıllar önce okuma yazması olmayan genç kızlar ve kadınlar, duygularını düşüncelerini bu kilimlere nakşetmiş. Dokunan her motif bir duyguyu, düşünceyi, dokuyanın anlatmak isteyip anlatamadığı şeyleri dile getiriyor. Kilim üzerinde gördüğünüz fakat anlam veremediğiniz her motif aslında bir genç kızın yüreğinden geçip söyleyemediğidir. Günümüzde de genç kızlar, yüzyıllar önce yaşamış yaşıtlarının duygularını kilimlere aktarmaya devam ediyor." dedi.

TAMAMEN EL EMEĞİ

Ayşe Haksever, Karatepe kilimlerinin en önemli özelliğinin yüzde yüz yünden yapılması ve doğal kök boyası kullanılması olduğunu aktardı.

Kilimlere makine değmediğini, tamamen el emeği olduğunu vurgulayan Haksever, dokunan kilimlerin Türkiye'nin değişik yerlerinde pazarlandığını kaydetti.