Bu kış rotanızı Bulgaristan’a çevirin

Sömestir gelmişken, hem yeni bir ülke görüp hem kış tatilinin tadını çıkarmak isteyen birçok insanın kış rotasında, doğu Avrupa’nın güzel ülkesi Bulgaristan yer alıyor.

HEM EKONOMİK HEM BÜYÜLEYİCİ

Özellikle Türk vatandaşlarının son zamanlarda sık sık tercih ettiği ülke, kış turizminde kendisini avantajlı kılan iklimi, sıra dağları ve her bütçeye hitap eden ekonomik yapısıyla tercih listesinin üst sıralarında yer alıyor.

RODOP DAĞLARI'NIN KALBİ: PAMPOROVO

Kayak sporuna karşı duyulan ekonomik önyargıları yıkan ülke, bu sporda uzman olanlar veya yeni başlayanlar için geniş yelpazede seçenek barındırıyor. Ülkenin güneyinde bulunan muhteşem Rodop Dağları'nın kalbindeki Pamporovo ise, 1650 metrelik rakımıyla, kış sporları için sıklıkla tercih edilen büyüleyici merkezlerden biri.

Uluslararası kayak yarışmaları ve diğer kış sporları yarışmalarına da ev sahipliği yapmış olan Pamporovo, yıl içinde sahip olduğu güneşli gün sayısıyla hoş bir seçenek oluşturuyor.

Birçok kayak okulu bulabileceğiniz merkez, geniş kayak güzergâhıyla da sizi mutlu edecek.

ÇAM ORMANLARININ ARASINDA: BANSKO

Müthiş çam ormanları arasında her yaştan ve her kesimden insana hitap eden bir başka merkez ise Pirin Dağları’nın eteklerinde yer alan şirin bir kasaba olan Bansko.





Sakin ve sessiz bir dağ kasabası olan Bansko, Avrupa'nın sayılı pistlerine sahip olmasının yanı sıra kültür turu yapmak isteyenler için de sıklıkla tercih edilmesiyle de öne çıkıyor.





Pamporovo ve Bansko'ya ulaşmak ise, hava yolu şirketleri sayesinde oldukça kolay. Türk Hava Yolları'nın haftada 18'e yükselttiği kısa bir İstanbul-Sofya uçuşu sonrasında, bir araç veya otobüsle bu iki şahane kayak merkezine de kolaylıkla ulaşabilirsiniz.