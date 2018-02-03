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Bu kitapları okumak cesaret ister

Dünyanın en kalın 10 kitabı haberimizi okuduktan sonra kitaba olan bakış açınız değişmesin lütfen.

Haber Merkezi | 03.02.2018 - 16:48..
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Bu kitapları okumak cesaret ister

Bugüne kadar okuduğunuz kitap en fazla kaç sayfaydı hatırlıyor musunuz? 500, 600, 1000 ya da üzeriyse kitaplara korkuyla yaklaşmıyorsunuz demektir.

Peki, bu kitap 2400, 2836, 1492, 3600 sayfaysa ne düşünürsünüz? "Amannn canımm bana kitap mı dayanır" diyorsanız bir kez daha düşünün. Tuğla kalınlığında olan kitapları okumaya cesaret edebilecek misiniz?

Bu kitapları da okuyanlar da var. Yayımlandıklarında birçok dile çevrilmekle kalmamış, yazarlarını da dünya edebiyatında tanınmasını sağlamış.

Sayfa sayısı açısından bir hayli fazla olan kitapları okuyup, okumamak siz kitapseverlerin özgür iradesine kalmış ama biz yine de tanıtalım istiyoruz.

İşte hem yazılış süreci olarak hem de sayfa sayısı olarak en uzun 10 kitap...

PONNIYYIN SELVAN

Bu kitapları okumak cesaret ister

Hindistanlı yazar Kalki Krishnamurthy tarafından dört senede yazılan kitap, tam 2400 sayfa.

ARTEMENE OU LE GRAND CYRUS

Bu kitapları okumak cesaret ister

Fransız kadın yazar Madeleine de Scudéry'in kaleme aldığı kitap 10 cilt halinde yayımalandı.

Şimdi sıkı durun!

Kitap toplam 13.095 sayfadan oluşuyor.

Bu kitapları okumak cesaret ister

İranlı ünlü yazar Mahmud Devletabadi'nin 1984 yılında yayımladığı dev romanı Kelidar 2.836 saydan meydana geldi.

YUSUF KARDEŞLER

Bu kitapları okumak cesaret ister

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Thomas Mann 3 cilt halinde 1926 - 1942 yılları arasında yazdığı Yusuf Kardeşler romanı, 1492 sayfa.

CLARISSA OR THE HISTORY OF A YOUNG LADY

Bu kitapları okumak cesaret ister

İngiliz romancı,Samuel Richardson'ın en iyi bilinen çalısmaları mektuplardan oluşan üç romandır: Pamela: Ya da Namusun Ödullendırılmesı, Clarissa: Ya da bir Genç Hanımın Tarihi ve Sir Charles Grandison'ın Tarihi kitabı tam tamına 1534 sayfa.

KAVGAM

Bu kitapları okumak cesaret ister

Norveçli yazar Karl Ove Knausgord tarafından 2009-2011 yılları arasında yayınlanan bu altı ciltlik otobiyografik romanın sayfa sayısı ise 3600.

ZETTELS TRAUM

Bu kitapları okumak cesaret ister

Almanyalı edebiyatçı Arno Schmidt'in 1979'da piyasaya çıkan romanı en iyi kitapları arasında yer alıyor. 1536 sayfadan oluşan romanı okuyanlar çoğunluktaymış.

NİTELİKSİZ ADAM

Bu kitapları okumak cesaret ister

Avusturyalı yazar Robert Musil'in Niteliksiz Adam başlıklı dev romanı iki cilt halinde okuyucularla buluştu ve toplam 1774 sayfa.

GÖREVİMİZ DÜNYA

Bu kitapları okumak cesaret ister

Amerikalı bilim - kurgu kitaplarının yazarı L. Ron Hubbard kitabı yayımlandığında tüm zamanların en çok satan eseri oldu. Eğer siz de okumak isterseniz 3992 sayfayı göz almanız lazım.

KAYIP ZAMANIN İZİNDE

Bu kitapları okumak cesaret ister

Fransız romancı, eleştirmen ve denemeci Marsel Proust'un iki ciltlik kitabı 20. yüzyılın önemli yapıtları başında gelen kitap 3031 sayfa.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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