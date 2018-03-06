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Bu köyde kitap okumayan yok

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Kerer köyünde, "7’den 77’e Her Yerde Kitap Okuyoruz" projesi ile gencinden yaşlısına herkes kitap okumaya başlad.

İHA | 06.03.2018 - 08:53..
  1. Haberler
  2. Kitap

Kemah Kaymakamlığı, İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ve ilçe Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa yürütülen okuma yazma seferberliğinin ardından, ilçeye bağlı köylerde kitap okuma kampanyası başlatılıp okuma-yazma kursları verilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde "Okuma yazma bilmeyen kalmasın" sloganıyla başlatılan seferberliği Kemah’ın köylerinde de uygulanmaya başlandı. Kemah’ın Kerer Köyünde başlatılan "7’den 77’e Her Yerde Kitap Okuyoruz" projesi ile gencinden yaşlısına herkes kitap okuma kampanyasına katıldı.

Bu köyde kitap okumayan yok

Köyün kıraathanesinde erkekler sıcak çay eşliğinde kitap okurken köyün kadınları ise köy odasında ve evlerinde kitap okuyarak projeye destek verdiler. Kitap okuma projesinin önemine değinen köyün gençlerinden Çiğdem Kubilay " Köyümüz için çok güzel bir proje oldu. Bütün herkes 7’den 77’e kitap okuyoruz. Kitap okuma alışkanlığımızı geliştiriyoruz." dedi.

"ERKEKLERİMİZ DE KİTAP OKUMAYA BAŞLADI"

Köy okulunun başlattığı projeye köy halkı olarak destek olduklarını belirten köy sakinlerinden Arife Karakaya ise, "Burası Kemah’ın Kerer Köyü. Köy okulumuz kitap okuma projesi başlattı. Köyümüzün konağında çocuklarımız ile birlikte kitap okuyarak çocuklarımıza kitap sevgisini aşılıyoruz. Erkeklerimiz de kıraathanelerde akşam vakitlerinde kitap okuyorlar.

Bu köyde kitap okumayan yok

Bu köyümüz için de bir ilk oldu. Hiç kitap okumayan erkeklerimiz de kitap okumaya başladı. Okulumuzun yaptığı bu proje ile köyümüzün belli noktalarına kitaplık yapılmış.

Bu çok güzel bir şey. Çok memnun kaldık. Çobanlarımızın kaldıkları yerlere dahi kitap koymuşlar. İstediğimiz her saatte her an kitaba ulaşabiliyoruz. Köyümüzde başlayan bu okuma yazma seferberliği İnşallah tüm yurtta yaygınlaşır ve herkese örnek olur" diye konuştu.

“AKILLI KİTAPLIKLAR KURDUK”

Kitap okuma alışkanlığını bir yaşam biçimi haline getirmek istediklerini belirten Kerer Ortaokulu Müdürü Nihay Yaşar "7’den 77’e Her Yerde Kitap Okuyoruz" projesini köyümüzde başlattık. Proje kapsamında köyümüzün muhtelif yerlerine akıllı kitaplıklar kurduk. Bu kitaplıkları halkımızın ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz kitaplıklar ile doldurduk.

Bu köyde kitap okumayan yok

Böylelikle her an her yerde herkes istediği kitabı alıp okuyabilecek. Projemizin kapsamında günlük okuma saatleri, uzman söyleşileri ve okur yazarlık kursları düzenledik. Projemizin devamında kitap okuma kamplarımız, konferanslarımız, kitap okuma şenliklerimiz olacak.

Kerer İlk ve Ortaokulu olarak 7’den 77’e herkesi kitap okumaya davet ediyoruz. Projemize destek ve köy halkımıza çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

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