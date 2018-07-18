Bu nasıl plaj: Meksika Marieta

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Meksika'nın Marieta Adaları’ndan birinde bir hava yoluyla tesadüfen tespit edilen "gizli kumsal" ya da Aşıklar Plajı (playa del amor) olarak bilinen Marieta'a, romantizm yapamayacağınız kadar köpekbalıklarıyla dolu. Siz buraya aşıklar plajı demişsiniz ama burası bildiğiniz 'LOST' adası; siz gidene kadar ilişki falan kalmaz. Muhtemelen bu yazıyı okuduktan sonra bana ‘’gidecek plaj kalmadı da burayı mı yazdın’’ diye kızacaksınız ama ben gitmekten ziyade, bu ilginç plaj hakkında muhabbet etme niyetindeyim.

NASIL OLDU DA BULUNDU

Krater orada nasıl bulunduğuna gelince ...Marieta Adaları’nın kumsalı, vakti zamanında askeri üst olarak kullanılan bir araziydi fakat yapılan bombalı tatbikatların sonucunda ortaya, mağaraların arasından geçen deniz suyuyla kaplı muhteşem bir manzara çıktı. Yanlışlıkla buraya giderseniz gözünüz Meksika sahillerinde bir plaj arayacak ama Marieta, bu zamana kadar gördüklerinizin aksine sahil kıyısında değil, okyanusun ortasında.

Pasifik Okyanusu'nu plaja bağlayan uzun su tüneli boyunca yüzüp kraterin içine girdiğiniz kısa bir tünelden geçerek bu plaja ulaşıyorsunuz. Tabii yüreğiniz varsa! Okyanus bu, belli mi olur köpek balıkları falan…

ULAŞIMI MÜTHİŞ BİR MACERA

Bir tekneye binin ve Meksika'nın Gizli Sahili'ni bulmak için Puerto Vallarta sahilinden kuzeybatı’ya bir saat sürün. Endişelenme, çok da gizli değil. Playa del Amor, romantik maceraperestler için popüler bir turistik mekan haline geldiği için birkaç tur şirketi günlük geziler sunuyor. Peki geldiğinizi nasıl anlayacaksınız? Gizli plaj, Banderas Koyu'nun ağzında ve bir Marieta Adası'nın dibinde.

YÜZMEK VE AŞIK OLMAK DIŞINDA HER ŞEY YASAK

Aşıklar Plajı da denen Marieta’ya sadece sahili Pasifik Okyanusu'na bağlayan uzun su tüneli ile erişilebilir. İsmine takılmamı normal karşılayın çünkü takdir edersiniz ki okyanusun ortasındaki plaj romantik olamayacak kadar korkunç. Neyse ki onun esprisini de öğrendim: Adalar resmen 2005 yılında bir 'milli park' olarak adlandırılınca, devlet tarafından amansız bir korumaya alınan plajda artık sadece yüzmenize, kano yapmanıza ve aşık olmanıza izin veriliyor.



İNSTAGRAM'DA HAVANDAN GEÇİLMEZ

Aslında düşünsenize; mağaralar ve tüneller boyunca harika bir dalış gerçekleştiriyorsunuz ve heyecan verici bir yüzeye erişerek okyanusun ortasında bir plaja varıyorsunuz. Su seviyesinin yaklaşık altı metre uzağındaki plaja ulaşabileceğin iki seçenek var: yüzerek veya kanoyla. Marietas Adalarında, en az 92 kuş türüyle birlikte Meksika'daki en büyük üreme kolonisinin evindesiniz. İnstagram’da havanızdan geçilmezdi herhalde…

Marieta’ya günübirlik geziler sunan geniş tur şirketleri var. Bu plaja yönelik biletler sınırlı olarak önceden rezervasyon istiyor. O bilete sahip olmak isteyeceklerden biri misin? Yani bunu da niye söylüyorsam. Bilet vardı da siz mi gitmediniz...

Gidecek çatlaklar tanıyorum ama bu haber bir gezi önerisinden çok göz seyahati yapmanız için keyifli bir haber niyetinde. Ne diyelim; Umarım bir gün yüzerek gidersiniz ve unutulmaz bir anınız olur.

NASIL BİR YERE GİDİYORSUN KURALLARDAN ANLARSIN

Gidecek olsan nasıl bir şeyle karşılaşacağını aşağıdaki uyarılardan az çok anlayabilirsin. Bu uyarılar Marieta plajına gitmek isteyen herkes için geçerli kurallardır.