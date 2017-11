Bu Nietzsche bizim Nietzsche

Bugün güne biraz gülerek başlayalım istedim. O yüzden Genç Karikatürist Sinan Taşcı'nın, Kitap Ayracı köşemize verdiği keyifli röportajımızı paylaşıyorum sizinle.

Enerjisi ve gülüşü bol bu adam ironik bir isim verdiği kitabı "Nietzsche Güldüğünde" ile karşımızda.

Nietzsche Güldüğünde nasıl çıktı?

Bundan 4 yıl önce OT Dergisi’nde çizmeye başladığımda Metin Abi ile o zaman iletişimim vardı; karikatürlere o bakıyordu. Benim karikatürlerim genelde filozoflarla, filmlerle ilgili; daha doğrusu derginin kendi bünyesine uygun bir dili vardı. Bundan dolayı Nietzsche ile ilgili bir karikatür yaptım ben ve konsepte uygun başladık. O karikatür çok sevildi; sonra Metin Abi de “Sen bunu tip yap” dedi.

Benim aklımda zaten filozoflar üzerinden gideceğim bir düşünce vardı aslında. Ama onu Nietzsche’de bırakma sebebimiz, Nietzsche ile ilgili 8-9 tane karikatür yapmıştım bundan öncesinde. Metin Abi de bunları bildiği için, burada bir kanal var diye, oradan yöneldik gitti. Çıkışı böyleydi. İşte ondan sonra işler çok fazla gelişti; kendisi bir karakter hâline geldi Nietzsche’nin. İşin ilginç yanı ben hep okuyordum zaten; “Tan Kızıllığı” ya da o bildiğimiz, kitabıma ironik isim olan “Nietzsche Ağladığında”…

Bir Nietzsche hayranısınız yani?

Nietzsche hayranlığından ziyade felsefeyle ilgilenirim; ama Nietzsche’yi de severim yani. Bizim Nietzsche biraz daha farklı ama; bu Nietzsche, Anadolu Nietzschesi.

Bence ilginç olan yanı Nietzsche’nin adı; Nietzsche, sanki nüfus memurluğunda yanlış yazılmış bir soyadı gibi. Bir de bizim Nietzsche aforizmalarını ekmek yemek için kullanan bir tip ve o sözler pek de gerçek düşünceleri değilmiş gibi. Biraz yüzeysel gibi, yani tam ne istediğini bilmeyen, kadın peşinde koşan ama kırılgan bir tarafı da olan, ne yaptığının pek farkında olmadan yaşayan biri.

Normalde Nietzsche’yi biliriz, bir tane kadına vurulup ona deliren bir adam var aslında. Ama bizimkisi aforizmayı bile ekmek yemek için kullanabilen bir tip gibi çıktı ortaya. Sonra kendi karakterini buldu Nietzsche.

Kitabın adı ironi olsun diye mi Nietzsche Güldüğünde?

Elbette, kesinlikle. Nietzsche Ağladığında kitabı benim de çok sevdiğim kitaplardan biridir. İlk beşe filan koyarım yani o derece.

Kitaba ait klasik bir hikâye vardır: Nietzsche, hayatının son dönemlerine doğru bir atın kırbaçlandığını görür ve ağlamaya başlar. Hatta bir film de vardı bununla ilgili. Yani böyle bir hikâyesi var. Nietzsche Ağladığında’da böyle bir şey geçmez ama. Gerçek mi değil mi ondan tam olarak kimse emin olamıyor. Ağladıktan sonra Nietzsche’nin bir daha hiç konuşmadığı söyleniyor o günden sonra.

Ama bizim Nietzsche tam tersine; orada ata sarılıp deli gibi kahkahalar atıyorlar. Atla birlikte kahkaha atan bir adam var yani. Bizim Nietzsche çok ağlamaz, hüzünleri de çok absürt şeylerden ortaya çıkan bir adam. Hiç öyle derin bir hâlde filan değil. Ama enteresan yanı Nietzsche’yi de seven kitle tam tersi derinliği olan, ayrıntıda boğulan insanlar ki ben de öyleyimdir. Ama aynı zamanda biraz da koy verin gitsin, rahatlayın imajı var orada.

Bir de bıyık komiktir; yazılışı da aynı şekilde. Baktığınız zaman bunlar zaten Türk insanı açısından komik şeyler. Tip olarak da Türk’e uygun bir adam Nietzsche yani. Bizde nasıl ki isim koymakta sıkıntı çekmeyen yoktur dedelerimizde. Benim de mesela soyadım “Taşcı”, "ç" ile değil yani.

Bunun gibi bir karikatürümde bahsederim: Nietzsche’nin dedesi isim almaya gidiyor ve o da sıkıntılar yaşıyor. Buradan bile biz Türklerin klişesi olan bir hikâye çıkıyor. Hem tip hem de isim yönünden Türk diyebiliriz Nietzsche’ye; benim Nietzsche’ye daha doğrusu.

Felsefeyle karikatür arasında nasıl bir bağ var?

Deli gibi bir bağ var. Zaten haftalık mizah dergilerinde aslında sabahtan akşama kadar düşünen insanlar çalışır. Çünkü haftanın günü deli gibi orijinal, ilginç, enteresan şeyler çıkarmaları lazım; yani soru soran adamlar. Nasıl ki felsefede soru soruluyorsa, soru en önemli unsur demek ki. Felsefe derslerinin başında bunu söylerdi lisedeyken bile hocalar; karikatüristler de deli gibi soru sorarak başlıyor işe.

Bir konsept, klişe ya da takıntı hâline getirdiğimiz şeyler, problemli olan yerlere parmak basarak oradan bir ilginçlik çıkarmak felsefede de aynı şekilde var. Bağlantısı yok denemeyecek bir durum.

Bizimkilerin tek farkı, amaçları güldürmektir. Özellikle bu zamanları yaşarken daha hoşgörülü, sakin, gülmeye yönelik bir şeylere ihtiyaç var. Bu kadar yoğun bir koşturmaca varken felsefeyi biz de tüketmiş oluyoruz. Nietzsche de bundan nasibini alıyor tabii biraz.

Nietzsche’yi karikatürleştirip Anadolu’ya getirmek insanları felsefeye yaklaştırdı mı ?

Bunun net bir cevabı var mı bilmiyorum açıkçası. Şöyle bir şey var ama bir tiplemeyi yaptığınız zaman o tipleme ile ilgili kitapların satışları da oluyor; internette aramaları artıyor. Hiç değilse bir nebze olsun etki ediyor.

Şundan kesin eminim ki, bir kesim var Nietzsche’yi anlayarak okuyan. Zaten onlar sayesinde bir kitleye daha ulaşıldı ve Nietzsche daha çok bilindi. Hatta bu konuda daha net bir örnek verebilirim. Benim Nietzsche daha çok yeni çünkü. "Kafka" mesela. İmza günlerinde Kafka’nın da kitaplarını getiriyorlar ve Umut Sarıkaya’ya imzalatıyorlardı. Umut, Kafka’yla ilgili karikatürler yaptı yıllarca, sonra da insanlar Kafka okumaya başladı.

Bana da imza günlerinde 12-13 yaşında Nietzsche karikatürleri imzalatmaya gelen çocuklar dahi oldu. Bir etkisinin olduğunu buradan da görüyorum. Ama çok büyük bir etki mi bunu zaman gösterir.

Nietzsche ile daha ne kadar devam edersiniz?

Uzun bir süre devam ederim; en keyif aldığım işlerden biri zaten Nietzsche ile oynamak. Daha çok işler yapmayı düşünüyorum, uzun hikâyelerle devamı da gelebilir.

Ama bu iş 4 senede ortaya çıktı ve başka karikatürler de vardı. İleride daha değişik bir kompozisyonunu yapmak var aklımda. Çizgi roman hâlinde de çıkabilir, karikatür hâlinde de çıkabilir; ama 5 sene içinde filan olur.

Ama kesinlikle Nietzsche’ye devam. Malzemesi o kadar çok ki. Diyorum ya; adamın kocaman bir bıyığı var.

Ayrıca her şeyle ilgili bir sözü de var. Bence o da karikatürist kafasıyla iş yapıyormuş. Her filozofun her konu üzerinde söylediği bir söz yoktur; ama Nietzsche’nin her konu üzerinde bir sözü var. Yolda yürürken gördüğü taşın üzerine bile laf etmiş bir adam. Ben de onun aforizmalarını kullanmayı çok severim.

Nietzschesiz bir hayat düşünemez misiniz yoksa başka bir filozofla da yola devam eder misiniz?

Nietzsche karakter olarak biraz bana benziyor. Başka bir karakter de yapsam, bir başka filozof, bir başka şair de, ki şairlerin de kullanılabilecek çok ilginç özelliklere sahip figürler, kullansam onlarda da kendimi arayacağım. Bunu ben yakalamalıyım zaten. Onun için neden yapılmasın?

Ben diğer karikatürlerimde de bunu yapıyordum zaten. Ama başka bir filozofa yönelsem de Nietzsche’yi kesinlikle bırakmayacağım. O hep devam edecek; sadece ona eklemeler gelecek. Ama onlarda da aynı şey olacak, bize benzeyen bir tiple ya da bu dönemin sorunlarıyla devam eden bir adam olacak.

Her karikatüristin kendine benzettiği bir tip vardır ve kalkıp o karikatürle benzeşir. Genelde imza günlerinde de okurlar bizi tiplerimize çok benzetirler. Ama benim istediğim daha çok karakter olarak benzediğim birini seçmek. O filozof ben olsam şu veya bu durumda ne yapardım diye sorduğumda aldığım cevap yeterli.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Okumaya devam etsin insanlar; filozofları da, şairleri de. Dergilerin açtığı kanal bu anlamda çok iyi. Hem entelektüel camianın hem de underground camianın da burada buluşabilmesi mükemmel. Eskiden, örneğin eski dönemin yaşayan şairlerinden bahsedilmezdi. Şimdi bugünün şairleri ya da eski yazarlar hepsi bir arada anlatılıyor. Daha da önemlisi her görüşten insan için sınırsız bir hoşgörü ile çıkıyor bu dergiler. Hâliyle bu durum herkesi etkiliyor.

İnsanlar felsefe denildiğinde yüzünü buruştururken 12 yaşında bir çocuk bana geliyorsa biz doğru yoldayız demek ki. Herkes birbiri ile barışmış durumda ve bunda bir nebze olsun dergilerin de payı varsa ne mutlu bize.

Sinan Taşcı kimdir

Sinan 1987’de İstanbul’da doğdu. Bütün okul hayatı boyunca da hep şehrinde kaldı.

Özellikle üniversite kısmı ilginçti. Sinan, iki sene İstanbul Üniversitesi’nde İktisat eğitimi aldıktan sonra, on yılını da Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde geçirdi. Öyle ki hâlâ bir öğrenci akbili bile var. Hatta seneye bir kere daha üniversite sınavlarına girmeyi de düşünüyor.

Sinan, okulu aslında sadece aile beklentisi olduğundan ilerletti aslında. Yoksa onun derdi günü çizgilerini insan içine çıkarmaktı ve başardı da. Hayalini süsleyen hobisi bugün bir kitap olarak karşımıza çıktı.

Bana da bu neşeli sohbeti gerçekleştirmek kaldı. Umarım siz de okurken aynı enerjiyi alırsınız…

Damla Karakuş

[email protected]