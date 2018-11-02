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Bu roman ABD’de yılın kitabı: Ufak Yangınlar

Goodreads En İyi Roman Ödüllü, ABD’li yazar Celeste Ng’nin ikinci kitabı Ufak Yangınlar şimdi Türkçede…

Özel İçerik | 02.11.2018 - 15:00..
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ufak yangınlar

Ufak Yangınlar’ı, The Washington Post, Kirkus Reviews, NPR, Amazon ve Entertainment Weekly “yılın kitabı” olarak anıyor. Bunun yanında ABD’li yazar, 50 haftadır New York Times çok satanı olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Türkçeye ise, Yabancı Yayınları tarafından çevrildi.

Roman, Celeste’nin meslektaşları tarafından pek çok güzel yorum da almış. Örneğin, “Trendeki Kız”ın yazarı Paula Hawkins, “Zekice, komik ve şefkatli. İnanılmaz bir roman” diye tanımlıyor Ufak Yangınlar’ı. “İtfaiyeci” ve “Boynuz”un yazarı Joe Hille ise şöyle yorumlamış romanı: “Celeste Ng’in romanını okurken devamlı kendime şunu sordum: ‘Bu kadar çok şeyi nereden biliyor? Nasıl bu denli zarif, cüretkâr ve cömertlikle yazabiliyor?’ Ufak Yangınlar daha uzun süreler konuşulacak bir edebi eser. Celeste Ng, Zadie Smith ve Jacqueline Woodson gibi yazarların yanında yerini aldı. Bu romana bayıldım”.

Ufak Yangınlar - Celeste Ng

(Celeste Ng)

UFAK YANGINLAR

Romanın geçtiği Shaker Heights, ince düşünülmüş bir planın ürünü görünümünde bir bölgeydi. Buranın ruhunu ise en iyi yansıtan, kuşkusuz kuralları kendine ilke edinmiş Elena Richardson idi.

Mia Warren, kızı Pearl’i tek başına büyütmüş bir sanatçıydı ve Shaker Heights’e taşındıklarında yolları Richardsonlar ile kesişti. Richardsonların dört çocuğu güvenli ve düzenli hayatlarından kopacak, hayatlarını ve kendilerini sorgulamaya başlayacaklardı…

Sonra bir dava patlak verdi. Bu durum hem Shaker Heights’i bölecek, hem de Mia ve Bayan Richarson’u iki farklı cephede durmaya zorlayacaktı. Bayan Richardson, takıntı haline getirdikleriyle hem kendi ailesi, hem de Mia’nınkini parçalama noktasına gelmekten geri duramayacaktı…

Sıra dışı bir anlatım ve çarpıcı bu romana hazır mısınız?

Ufak Yangınlar - Celeste Ng

Ufak Yangınlar

Celeste Ng

Çev.: Su Akaydın

S.: 328

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Damla Karakuş

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