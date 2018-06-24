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Bu seçimin bileni ORC ve ANDY-AR oldu

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçlarına en yakın anketlere ORC Araştırma ve ANDY-AR ulaşabildi.

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 23:41..
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Bu seçimin bileni ORC ve ANDY-AR oldu

Sırasıyla güncel seçim sonucu, ORC'nin ve ANDY-AR'ın anket sonuçları:

Bu seçimin bileni ORC ve ANDY-AR oldu

Bu seçimin bileni ORC ve ANDY-AR oldu

Bu seçimin bileni ORC ve ANDY-AR oldu

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