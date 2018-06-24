Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti'nin seçim zaferi Yunan medyasında da geniş yer buldu.

Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

FETÖ üyelerinin de tutuklu bulunduğu Sincan ve Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki cezaevlerinde, cumhurbaşkanı seçiminde en fazla oyu CHP'nin adayı İnce aldı.

FETÖ tutuklularının tercihi İnce ve HDP oldu

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Bu seçimin bileni ORC ve ANDY-AR oldu

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçlarına en yakın anketlere ORC Araştırma ve ANDY-AR ulaşabildi.