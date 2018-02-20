Bu seyahatte bir hüzün var: Dark turizm

Geçmişi olmayan bir milletin geleceği asla olamaz.. Mustafa Kemal Atatürk'e ait bu söz, milletlerin kimi zaman varlık yokluk mücadelesi verdiği savaşlarda yer alanların mücadelesine duyulan saygının bir tezahürü gibi.

AVRUPALI 'DARK TURİZMİ' DİYOR, BİZDEKİ ADI TARİHE SAYGI ZİYARETLERİ

Atatürk'ün bu sözünden hareketle, bir Türk vatandaşı olarak bu güzel ülkenin hemen yer herinden fışkıran tarihi yerinde görmek de hem bilgi seviyemiz ve bilincimize olan katkısı hem de tarihimize yönelik vazifemiz gereği..

Çanakkale Şehitliği'ne yapılan geziler, tarih şuurunun genç nesillere aktarılmasında büyük bir etkiye sahip, Sarıkamış şehitleri için yapılan saygı yürüyüşleri de buna dahil.

Bizde kısaca 'tarihe saygı ziyareti' olarak nitelenen bu tür geziler, bazı ülkelerde turizm sektörünün bir parçası haline gelmiş durumda.

Felaket, ölüm, terör gibi kelimeleri kapsayan ‘hüzün turizmi’, ingilizcede ‘dark tourism’ olarak biliniyor. Tatil deyince herkesin aklına deniz, kum, güneş gibi olumlu düşünceler gelir. Fakat bu seyahat alışık olduğunuz yolculukların dışında, tarih boyunca kimi zaman gurur verici kimi zaman can yakan acı olaylara ev sahipliği yapmış ülkeleri kapsıyor.

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF SEYAHATİ

Dark turizm(Hüzün Seyahati); tarihi yansıtan önemli olayların yaşandığı, gurur veya üzüntüye sahne olmuş alanlara olan ziyaretleri ifade eder. Bu ilginç seyahat deneyimi; toplama kampları, zindanlar, mezarlıklar, felaket bölgeleri, ürkütücü mekanlar ve savaş bölgeleri gibi yerlere yapılıyor.

Özellikle yeryüzünde yaşanan savaşlar, toplu ölümler ve doğal afet gibi olaylar, turizm sektöründe alternatif bir tür olarak hüzün turizmini ortaya çıkardı. Dark turizm toplumsal belleğin ileri nesillere aktarılmasında son derece önemli bir etki yaratmakta. Dünya üzerinde birbirinden farklı trajik ve gurur verici hikayeleriyle hüzün turizmi yapabileceğiniz yüzlerce ülke ve şehir var.

HİROŞİMA’YA ATILAN ATOM BOMBASI

II. Dünya Savaşı’nın en büyük yıkımlardan biri, 6 Ağustos 1945 günü ABD tarafından Hiroşima’ya atılan atom bombası olsa gerek.

Binlerce ölümüne sebep olan ve topraklarını kökünden kazıyan bu kimyasal saldırı, ülkeyi tanınmaz bir hale getirdi. Hiroşima, başına gelen bu felaketin etkilerini yıllarca çekti. Harabe içindeki kenti uzun yıllar kimse ziyaret edemese de, günümüzde her yıl milyonlarca insan bölgeye hüzün seyahati gerçekleştiriyor.

11 EYLÜL TERÖR SALDIRISI

2001 yılında El Kaide’nin New York kentinde bulunan İkiz Kuleler’e düzenlediği terör saldırısı, dark turizm deyince akla gelen ilk seçeneklerden biri.

İki terör uçağının binalara girmesiyle 3 bin kişinin ölümüne sebep olan saldırı alanına daha sonra iki havuz inşa edildi. Havuzu çevreleyen anıtta hayatını kaybedenlerin isimleri bulunuyor. Büyük bir sansasyon yaratan bu olay yıllarca tartışıldı. Tarih boyunca unutulmayacak ve zaman zaman hala gündeme gelen saldırının geçtiği bölgeyi görmek isteyen birçok insan ilgi gösteriyor.

AFRİKA VE YOKSULLUK

Her yıl milyonlarca insan, bu doğa harikası kıtanın çeşitli ülkelerine turistik ziyaret gerçekleştiriyor. Vahşi doğası, ve yoksullukla mücadele ettiği yaşam ortamıyla herkesi derinden etkiliyor.

Afrika'da, birbirinden farklı yüzlerce dil ve ırka sahip kültürün bir arada yaşaması iç savaşlara neden olurken, insan hakları bakımından da oldukça ihmal ediliyor. Sağlık ve beslenme gibi problemlerle mücadele eden halk, ekonomik krizler nedeniyle sekteye uğruyor. Hüzün turizminin yapıldığı en yoksul ülkelerden biri olarak her yıl yoğun bir ilgi görüyor.

ÇERNOBİL NÜKLEER FELAKETİ

Ukrayna’nın Çernobil kentinde meydana gelen nükleer patlama sonucu doğrudan 7 bin kişi hayatını kaybederken, 140 bin kişi de dağılan radyasyondan etkilenerek hayatını kaybetti. Patlamanın meydana geldiği alan kalıcı halde zarar gördü.

Bölgede yıllarca tek bir ot bile yetişmedi. Hayaletten farksız olan bölgenin tahliye edilmesinin ardından çevre örgütleri, sık sık halkı bilinçlendirme turları düzenlemekte. Her yıl yüzlerce seyyah bu hayalet şehri ziyaret ediyor.

TÜRKİYE DESTİNASYONLARI

Türkiye’deki dark turizm destinasyonlarının da Avrupa’dakiler gibi korunarak turistik bir destinasyon haline getirilmesiyle, Türkiye’ye gelen turist profilinin olumlu yönde değişeceği, Türkiye’nin tanınırlığının ve turizm gelirlerinin artacağı düşünülüyor.

İnsanların tarih boyunca yaşadığı acıları ve hüzünleri görerek farklı bir tecrübe edinmenizi sağlayan dark turizm seyahatleri, her geçen gün artarak ilgi görmektedir. Her sene binlerce turist Türkiye’nin zengin tarihi bu altın hikayeleri görmek için ülkemize geliyor.

Dünya genelinde hüzün turizmi yapılan diğer örnekler;

Berlin Duvarı (Almanya)

Pompeii (İtalya)

Malezya

Endonezya

Gelibolu Tarihi Milli Parkı

Alcatraz Hapishanesi (ABD)

Sinop Cezaevi

Auschwitz Toplama Kampı (Polonya)

Vb…