Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor

Yaptığı diziler, ortaya koyduğu oyunculuk ve akıllardan çıkmayan repliklerin sahibi Erdal Beşikçiolu, kendisini öven ve hatta göklere çıkartan kesim tarafından bugün linç ediliyor. sebebi ise Sabah gazetesine verdiği röportaj.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ

Sabah Günaydın'dan Tuba Kalçık'a röportaj veren oyuncu Erdal Beşikçioğlu “Ülkemizin hep daha iyi olmasını isterim. Hepimiz aynı gemideyiz, önce bunu fark edelim. Rotamızı nereye çevireceğimize birlikte karar vereceğiz” dedi. Henüz bu röportaj yeni yayınlanırken bir kesim sosyal medya kullanıcısı Erdal Beşiçkioğlu'nu lince koyuldu.

Behzat Ç. karakteri ile kitlelerin sevgilisi haline gelen ve usta oyunculuğu ile karakterlere can veren Beşikçioğlu açıklamalarından dolayı eleştirilerin hedefi oldu.

DEVLETİN YANINDA OLMAKLA SUÇLANIYOR

Beşikçioğlu, devletini ve milletini seven bir sanatçı duruşu göstererek yaptığı birlik açıklaması bazı kesimleri rahatsız etti.

"Dolar yükseldiği dönemde benim bankada Türk lirası param vardı ve ben paramı Türk lirasında tutmaya devam ettim. Dolara çevirmedim, çevirmeyi bile düşünmedim. Ülkemizin daha iyi olmasını isterim her zaman. 'Aynı gemide değiliz' de ne demek? Hepimiz aynı gemideyiz, önce bunu fark edelim. Aynı gemideyiz, rotamızı nereye çevireceğimize de birlikte karar vereceğiz. Birlik duygumuzu kaybetmemiz gerekiyor. Yöneticilere oy vermiş olun ya da olmayın; Türkiye'nin çıkarlarını düşünmek ve korumak zorundayız. Başka Türkiye yok. Başka gidecek yerimiz de yok. Biz bu toprakların üzerinde birlikte yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Toplumsal birlikteliğimizi sanatla, sporla ve diyalog kanallarını açık tutarak daha da iyi bir noktaya getirebileceğimize inanıyorum. Bir sanatçı olarak da bunun için ne gerekirse yaparım." diyen Beşikçioğlu'nun bu sözleri bazı kesimler tarafından yalakalık olarak adlandırıldı.

YALAKALIK, KOLTUK SEVDASI VE DAHASI

Sosyal medyada oynadığı diziler ile kitlelerin sevgilisi olan Beşikçioğlu, bugün yine aynı kitleler tarafından ağır eleştirilere hedef gösteriliyor. Beşikçioğlu'nun gösterdiği duruşu çekemeyenler "yalaka, koltuk sevdalısı, parasız mı kaldın" eleştirilerinin hedefi haline getirildi.