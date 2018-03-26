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'Bu Senin Adın' sergisi açıldı

Bahreyn'li kaligrafi sanatçısı Abbas Yusuf'un eserlerinden oluşan 'Bu Senin Adın' sergisi sanatseverlerle buluştu.

AA | 26.03.2018 - 09:45..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Filistinli şair Mahmud Derviş anısına oluşturulan sergi, Bağımsız Sanat Vakfı'nda açıldı. Abbas Yusuf, açıklamada, 1994'ten bu yana bütün sergilerini önemli bir isme ithaf ettiğini söyledi.

Mahmut Derviş'in her zaman Kudüs'ü savunan biri olduğunu aktaran Yusuf, "Biz Kudüs'ü ve Filistin'i seviyoruz. Filistin'i savunmak çok önemli ama bu sadece silahla olmaz. Biz Filistin'e kültür ve sanatla da destek olabiliriz." dedi.'Bu Senin Adın' sergisi açıldı

Yusuf, sergideki eserlerin içerisinde Derviş'in şiirlerinden parçalar yer aldığını belirterek, resimlerdeki mısraları genellikle sanat, barış, tarih ve insanlık konularından seçtiğini dile getirdi.

"YENİLDİN BÜTÜN SANATLARA EY ÖLÜM"

İlk kez 40 yıl önce İstanbul'a gelen Yusuf, şunları kaydetti: "Resimlerimi Türkiye'deki sanatseverlerle buluşturmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Aslında hala öğrenciyim ve buradaki sanat ortamından da bir şeyler öğreniyorum. Savaştan uzakta barış içinde yaşamalıyız.

'Bu Senin Adın' sergisi açıldı

Mahmut Derviş bir şiirinde 'Yenildin bütün sanatlara ey ölüm.' der. Ben de sanatımla her zaman ve her yerde insan haklarını savundum ve bu resimleri onun şiirlerini dinleyerek yaptım."

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