'Bu Yaka Çocuk Evi Dizisi' kitabı raflarda

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen için inşa edildiği ileri sürülen malikaneye tedbiren el konuldu.

Sürekli çocukları Uzay ve Kuzey'le eğlenirken fotoğraflarını görmeye alıştığımız Çağla Şıkel, sonunda bu yoğun tempoya yenik düştü.

ABD, bölmek ve Komünizmi bölgeden uzak tutmak istediği Vietnam'da tarihi bir hezimet alıp, 500 bin asker gönderdiği topraklardan 60 bin kayıp vererek çekilmek zorunda kalmıştı.

Edebiyatımızın güçlü kalemi yazar Selim İleri ile geçtiğimiz aylarda kitapseverlerle buluşan son romanı, ‘Sona Ermek’ üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

1 Şehide haciz olayında davacı konuştu Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın trafik kazasından dolayı maaşına haciz konmasının davacısı açıklama yaptı.

2 Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu Beynine pıhtı atması sonucu girişimsel işlem uygulanan ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülen sanatçı Kadir İnanır'ın kendine gelir gelmez Afrin'i sorduğu öğrenildi.

3 Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı Manisa'da otopark işleten esnaf, Zeytin Dalı Harekatı sona erinceye kadar iş yerinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na aktaracak.

4 Trump: Orta Doğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin bugüne kadar Orta Doğu ile ilgili süreçler için harcadığı parayı "büyük bir hata" olarak yorumladı.

5 Devlet Bahçeli ABD'ye Vietnam'ı hatırlattı 20 milyonluk Vietnam'ın, 200 milyonluk Amerika'ya kök söktürdüğünü belirten MHP Lideri, Türkiye'nin bunun 5 katını yapabileceğini söyledi.

6 Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439 Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 oldu.