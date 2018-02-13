'Bu Yaka Çocuk Evi Dizisi' kitabı raflarda

Nehrin tam ortasındaki yemyeşil bir adada bulunan Buyaka Çocuk Evi’nde tam yirmi beş çocuk yaşıyor. Şehrin karmaşa ve gürültüsünden uzak bu yerde çocuklar, sıra dışı öğretmenleri ile eğitimlerini devam ettiriyor.
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Birbirleriyle konuşmadan bile anlaşabilen çocukların maceralarını anlatan Buyaka Çocuk Evi dizisi 9 yaş üstü okurlara hitap ediyor.
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