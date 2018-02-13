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'Bu Yaka Çocuk Evi Dizisi' kitabı raflarda

Yazar, oyuncu ve yönetmen Görkem Yeltan’ın, 3 kitaptan oluşan Buyaka Çocuk Evi dizisi, yeni illüstrasyonları ve hep kitap logolu yeni baskılarıyla yeniden raflara çıktı.

Haber Merkezi | 13.02.2018 - 12:58..
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Nehrin tam ortasındaki yemyeşil bir adada bulunan Buyaka Çocuk Evi’nde tam yirmi beş çocuk yaşıyor. Şehrin karmaşa ve gürültüsünden uzak bu yerde çocuklar, sıra dışı öğretmenleri ile eğitimlerini devam ettiriyor.

'Bu Yaka Çocuk Evi Dizisi' kitabı raflarda

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'Bu Yaka Çocuk Evi Dizisi' kitabı raflarda

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'Bu Yaka Çocuk Evi Dizisi' kitabı raflarda

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Birbirleriyle konuşmadan bile anlaşabilen çocukların maceralarını anlatan Buyaka Çocuk Evi dizisi 9 yaş üstü okurlara hitap ediyor.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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