Bu yılın Nasreddin Hoca'sı sanatçı Metin Şentürk olacak

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaptığı açıklamada, Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 5-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Düzenlenecek şenliklerde Nasreddin Hoca'yı ünlü sanatçı Metin Şentürk'ün canlandıracağını ifade eden Salih Akkaya, "Engelli kardeşlerimizle böyle bir proje yapıp farkındalık oluşturmayı istedik. Metin Şentürk beye bu konuyu ilettiğimizde, sağ olsun çok büyük bir memnuniyetle teklifimizi kabul etti. Nasreddin Hocamızı temsil etmek bana bir kıvanç kaynağıdır.

Şenliğimiz yine her zaman olduğu gibi Akşehir Gölü'ne maya çalmasıyla başlayacak. Sonra Nasreddin Hoca'mızı şenliğe çağrı bölümümüz var. Şenlik içerisinde her zaman olduğu gibi çocuklarımız için 5 gün boyunca tiyatrolar olacak, yetişkinler için 2 de tiyatromuz bulunmaktadır. Çeşitli sanatsal atölye çalışmaları, sergiler, sıra yarenleri gösterilerimiz olacak." dedi.

11 ÜLKEDEN HALK OYUNU EKİPLERİ KATILACAK

Salih Akkaya, "Bu yıl 11 ülkeden halk oyunu ekipleri katılacak. Bu 11 ülke, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Sırbistan, Azerbaycan, Meksika, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Endonezya, Kuzey Osetya, Ürdün olacak. Yerli halk oyunlarımız da bu yıl aramızda olacak.

Eşeğe ters binme, düz binm, en güzel gözlü eşek ve trap atışı yarışmalarımız yapılacak. Yine fotoğraf ve karikatür yarışmalarımızın ödülleri ilk günlerde takdim edilecek. Fotoğraf yarışmasında 38 ülkeden 2 bin 836 eserle 778 fotoğraf sanatçısı bu yarışmaya katıldı. Bu bizi oldukça memnun etti. Karikatür alanında da 75 ülkeden bin 280 eserle 701 karikatür sanatçısı katıldı. Bunlar şenliğin uluslararası boyutta ilgi gördüğünü göstermektedir. Şenlikleri, Akşehir'i ve Nasreddin Hoca'yı ulusal ve uluslar arası bazda hatırlatacak şekilde düzenlemeye gayret ettik. Şenliğimizin hayırlı olmasını, Nasreddin Hocamızı ve Akşehir'imizi tanıtmaya vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.