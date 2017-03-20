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Buca Belediye Başkanı Erzincan'da Nutuk dağıttı

İzmir Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina Erzincan'da Nutuk dağıttı. Dağıtımda zaman zaman izdiham yaşandı.

20.03.2017 - 16:57
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Buca Belediye Başkanı Erzincan'da Nutuk dağıttı

CHP Erzincan İl Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonla Erzincan’a gelen İzmir'in Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara 'Nutuk' dağıttı.

"BU ESERİ HEPİMİZ OKUMALIYIZ"

Yoğun kar yağışı altında gerçekleşen organizasyonda konuşan Başkan Piriştina, Nutuk’un iyi anlaşılması için Erzincan'a geldiğini bildirdi. Piriştina, “Bağımsızlık mücadelesini, bu büyük mücadelenin hangi koşullar altında verildiğini anlatan bu önemli eseri hepimizin tekrar, tekrar okuması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Buca Belediye Başkanı Erzincan'da Nutuk dağıttı

Buca Belediye Başkanı Erzincan'da Nutuk dağıttı VİDEO

VATANDAŞLAR BİRBİRLERİYLE YARIŞTI

Başkan Piriştina konuşmasının ardından vatandaşlara 500 Nutuk dağıttı. Kar yağışına rağmen vatandaşlar, Nutuk'tan almak için birbirleriyle yarıştı.

Buca Belediye Başkanı Erzincan'da Nutuk dağıttı

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