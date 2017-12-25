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Buca Kadın Kolları'nın kongresinde kavga çıktı

İzmir Buca'da CHP Kadın Kolları kongresinde oylama olurken kadınlar arasında çıkan kavgada, bir partili sandığa tekme attı.

DHA | 25.12.2017 - 19:27..
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CHP Buca Kadın Kolları'nın kongresinde, Buca İlçe Seçim Kurulu'nun oy kabini vermemesi nedeniyle masalar üzerinde sandalyeler yan yana dizilerek, kabin oluşturuldu.

OYLAMA SIRASINDA GERGİNLİK

Kongrede oy kullanma işlemi devam ederken, kadınlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kadın partili, sandığa tekme atınca, sandık devrildi ve içindeki zarflar yere saçıldı.

Buca Kadın Kolları'nın kongresinde kavga çıktı

Buca Kadın Kolları'nın kongresinde kavga çıktı

DİVAN ÜYELERİ ARAYA GİRDİ

Bunun üzerine kongrenin iptal edilmesini isteyen bazı partililerden gelen itirazların ardından divan üyeleri, devreye girdi. Adayları bir araya getiren divan kurulu, yapılan görüşme sonunda kongreyi devam ettirdi.

Buca Kadın Kolları'nın kongresinde kavga çıktı

ERKEKLER DE TARTIŞTI

Öte yandan kongre salonu önünde kadınlara destek vermek için gelen erkek partililer arasında da bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavga büyüyünce olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ekiplerin gelmesiyle tartışma sona erdi. 367 kişin oy kullandığı seçimi Hülya Altun kazandı.

Buca Kadın Kolları'nın kongresinde kavga çıktı

Buca Kadın Kolları'nın kongresinde kavga çıktı


Buca Kadın Kolları'nın kongresinde kavga çıktı

Buca Kadın Kolları'nın kongresinde kavga çıktı

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