Buca'ya 3 gün sonra su geldi

İzmir, Buca ve Gaziemir ilçelerinin tamamı, Karabağlar'ın da bir bölümünde, ana borudaki arıza nedeniyle yaşanan kesinti, vatandaşları suya hasret bıraktı.

3 GÜN SONRA BUCA SUYA KAVUŞTU

Yaklaşık üç gün ihtiyaçlarını marketten aldıkları damacana su ile karşılamak zorunda kalan vatandaşlar, musluktan akan suyu görünce büyük mutluluk yaşadı.

İZMİRLİLER SUYA HASRET KALDI

Tahtalı Barajı ile Görece Arıtma Tesisi arasında bulunan ana isale hattında yaşanan arızadan dolayı, Buca ve Gaziemir ilçelerinin tamamı, Karabağlar ilçesinin de bir bölümünde geçen 14 Mayıs'ta su kesintisi yaşandı.

ÇAY OCAKLARI ZARAR ETTİ

İlçede çay ocağı işleten Yılmaz Atıcı, üç gündür susuzluk yaşadıklarını, zor şartlarda hizmet vermek zorunda kaldığını, damacana su satın aldığı için zarara ettiğini de anlattı. Ev hanımı olan Sadiye Kabakçı da, “Mahallemizde artezyen kuyusu vardı. Ama oradan suyu alıp beşinci kata çıkarmakta, 8 aylık bebeğim olduğu için zor oldu. Temizlik yaşamadık. Yemek yapmakta bile zorluk yaşadık. Ama biraz önce suyumuz geldi. Artık rahat biri nefes aldık rahat rahat temizliğimizi yapabileceğiz" dedi.