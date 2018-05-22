Budapeşte'nin yer altı dalış noktası: Kobanya

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Madencilik faaliyetlerini 1890'larda tamamlayan Budapeşte'nin 'taş maden bölgesi' anlamına gelen Kobanya ilçesinde, şehrin yer altına dalınabiliyor. Nasıl mı? O zamanlar bu bölgede su kuyusu kullanan bir fabrika taşındıktan sonra, kuyular doldu ve yer altını su bastı. Şu anda bu, Budapeşte'de dalış yapmanın mümkün olduğu 5 dalış alanı anlamına geliyor.

KİREÇ TAŞI ÇIKARILIYORDU

1902 Parlamento binası dahil olmak üzere Budapeşte'de sayısız bina, şehrin 'taş maden bölgesi' anlamına gelen Kobanya ilçesinden çıkan kireç taşından inşa edilmişti.





YER ALTI MAHZENİ

Orta Çağ'dan başlayıp 19. yüzyılın ikinci yarısına doğru azalan madencilik yüzyıllar boyu, sokak seviyesinin 30 metre altında, 32 kilometreden fazla bir yeraltı mahzeni sistemi ortaya çıkardı.





TAŞ MADENİNDE DALIŞ

Madenin alt kısımlarındaki kuyular ve odalar 1990'ların ortalarında sular altında kaldığında yerel yönetim, bir grup profosyonel dalgıçtan su altı alanlarını temizlemesini istedi. Dalgıçlar, bazı odaların eğlence amaçlı dalış için mükemmel olabileceğini fark etti.





DÖRT DALIŞ SAHASI VAR

Terkedilmiş Kobanya madeninde dört dalış sahası var. Diğer su basmış kuyular kapalı ve sadece tecrübeli dalgıçlar için ile erişilebiliyor. En büyük derinlik 30 metre ancak yüzeye olan mesafeyi eklersek o zaman dünya altından 60 metre derinliktesiniz demektir.





SU ALTINDA 40 DAKİKA

Dalgıçlar, su yüzeyinin 17 metre altına (sokak seviyesinin 47 metre altında) düştüğü Park Kút'ta, kullanılmayan maden ve fabrika ekipmanlarının görülebileceği odaları keşfetmek için su altında 40 dakika kadar süre harcıyor.



Kobanya'da dalış yapmak harika bir deneyim ancak sıcak bir su olmayışına hazırlıklı olun.



