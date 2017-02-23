Budist genç Müslüman oldu

Bursa Müftülüğüne başvuran Kane Lim, İl Müftüsü İzani Turan'ın katıldığı ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Kane Lim'in arkadaşı Abdülcelil Bayar, İstanbul'da öğrenci olduğunu ve yaz tatili için Singapur'a gittiğini söyledi.

İSLAM İLE TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATTI

Burada Kane ile tanıştığını kaydeden Bayar, ''Orada Emirsultan Vakfı'nın şubesine gittim. İslamiyet'i anlatmak için çalışmalar yapıyorduk. Kane ile orada tanışıp arkadaş olduk. Oruç tutmak istediğini ve İslamiyet'e ilgisinin olduğunu söyledi. Birlikte oruç tuttuk, teravih namazlarına gittik.'' dedi.

Bir otistik tedavi merkezinde görevli Kane'nin Singapur'da yaşarken camiler ve İslam dinine çok meraklı olduğunu anlattığını dile getiren Bayar, şunları söyledi:

''Onu İstanbul'a çağırdım. Buraya geldi ve camileri gezdik, namaz kıldık. Bir hafta sonra Müslüman olmak istediğini söyledi. Ben de bunun için yapacağı tek şeyin Kelime-i Şehadet getirmek olduğunu anlattım. Sonra Bursa'ya geldik. Ailesinin katı bir Budist olduğunu söyledi. Şefkat abidesi bir arkadaşımız, nerede bir çocuk görsün, nerede yardım isteyen birini görsün dayanamıyor. Ailesi İslamiyet'e merakını biliyormuş ama burada tam anlamıyla Müslüman olacağını bilmiyorlar.''