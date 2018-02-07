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Büfeyi etrafına siyah perde çekip soydu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, etrafına siyah perde çektiği büfeden 50 bin liralık mal çalarak elini kolunu sallayarak ayrıldı.

İHA | 07.02.2018 - 09:40..
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Ümraniye, sabahın erken saatlerinde ilginç bir soygun gerçekleşti. Büfenin girişine büyük ve siyah bir perde çeken hırsız, önce kapının zincirlerini demir makasla kesti daha sonra da kapının kilit göbeğini sökerek içeri girdi.

Büfedeki kameralardan habersiz yaklaşık 1 saat içeride kalan hırsız, kasadaki bir miktar para ile birlikte çok miktarda tekel maddesini çantalara doldurdu.

Büfeyi etrafına siyah perde çekip soydu

BÜDEFE 1 SAAT KALDI

Hırsızlık yaparken kulağındaki kulaklık yardımı ile telefonla konuştuğu görülen hırsız, bu görüşmeleri gerçekleştirirken, büfenin dışındaki arkadaşlarından da yardım aldı. Bir saat süren soygun sırasında çaldıklarını 3 farklı çantaya dolduran hırsız, dışardan telefonla gelen işaretin ardından rahat rahat çıktı. Yaşanan bu anlar ise büfede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Büfeyi etrafına siyah perde çekip soydu ViDEO

"İÇERİDEKİ HER ŞEYİ ALMIŞLARDI"

Sabah geldiğinde gördükleri karşısında şok olan büfe çalışanı Ömer Faruk Özsoy, “Sabah erken saatlerde geldiğimizde yerdeki siyah perde buradaydı. Tabi o an ne olduğunu anlamadım. Perdeyi kaldırdığımızda kapının önünde bir demir var, onun kaldırıldığını ve zincirin makasla kesildiğini gördüm. Kapıyı açtığımda içerideki her şeyi almışlardı. Yaklaşık 50-55 bin liralık bir zararımız var. Soygun yaklaşık bir saat sürmüş. Elimizden gelen bir şey yok. Yetkililerden hırsızların yakalanmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

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