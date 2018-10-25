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Bugün Aşık Veysel'in 124'üncü doğum günü

Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel, 124 sene önce bugün hayata merhaba dedi.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 12:42..
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Duygu ve düşüncelerini saz çalarak dile getiren Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan Köyü'nde dünyaya geldi.

DÜNYASI KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Asıl adı Veysel Şatıroğlu olan sanatçının iki kız kardeşi, çiçek hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. Aşık Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı gözlerini kaybetti.

Bugün Aşık Veysel'in 124'üncü doğum günü

AHMET KUTSİ TECER KEŞFETTİ

Babasının kendisine oyalanması için aldığı sazla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan sanatçı, daha sonra Ahmet Kutsi Tecer'in teşvikiyle kendi türkülerini yazıp söyledi.

ÇOK TEMALI TÜRKÜLER SESLENDİRDİ

Çamşıhlı Ali ve Molla Hüseyin adlı saz ustalarından ders alan Veysel şiirlerinde, yurt sevgisi, kardeşlik, birlik, dünyanın geçiciliği, ölüm ve sevgi temalarını işledi. Veysel, bir dönem Türkiye'yi dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı.

Bugün Aşık Veysel'in 124'üncü doğum günü

DEYİŞLERİ KİTAPLAŞTIRILDI

20. yüzyıl aşık halk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel'in deyişleri, 1970'li yıllarda Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler tarafından da düzenlendi. Veysel'in şiirleri, "Deyişler", "Sazımdan Sesler", "Dostlar Beni Hatırlasın" isimli kitaplarında toplandı.

Bugün Aşık Veysel'in 124'üncü doğum günü

 


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