Bugün ölüm sırası kimin: Itırşahi

Lewis, acımasız bir seri katil. Onun normal insanlara uyum sağlama çabası ve içindeki öfkeyi dizginlemek için yaptığı rol ile okuru kendini güldürmeyi başarsa da; o, aslında acımasız bir seri katil…

(C. J. Skuse)

ITIRŞAHİ

Rhiannon Lewis, 6 yaşındayken, beş çocukla birlikte kendisine bakıcılık yapan bir kadının evinde saldırıya uğramıştı ve bu saldırıdan sağ kurtulan tek kişiydi.

Şu an 27 yaşında olan Lewis, o saldırıda başına aldığı çekiç darbesi sonucu beyninde oluşan hasarla, yıllar içinde merhamet ve şefkat duygularından yoksun bir insana dönüştü.

Dışarıdan bakıldığında erkek arkadaşı ve köpeğiyle normal bir hayat süren Lewis, aslında her güne öldüreceği insanların listesini yaparak başlıyordu. Üstelik bu konuda bir sınırı da yoktu. Bu kişiler bazen yakınındaki bir isimken bazen de ünlü biri olabiliyordu. Lewis, içindeki öldürme isteğine karşı duramıyordu ve kendince haklı çok sebebi vardı.

Bir an bile pişmanlık duymuyordu…

Itırşahi

C. J. Skuse

Çev.:Mehmet Gürsel

Hep Kitap

S.: 416

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Damla Karakuş

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