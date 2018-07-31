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Buket Aydın nasıl keşfedildiğini anlattı

Teyzesinin kendisinin 'köfte dudaklım' dediğini ifade eden Kanal D Haber spikeri Buket Aydın, hiçbir yerinde estetik olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 14:30..
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Kanal D Ana Haber spikeri Buket Aydın, teve2'de yayınlanan '2.Sayfa' programına konuk oldu.

TUNCAY ÖZKAN KEŞFETTİ

Keşfedilme hikayesini anlatan Buket Aydın, "Beni de keşfeden birileri var tabii. 19 yaşındaydım, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okuyordum. Okuldan sıkıldım ve spikerlik-sunuculuk kursuna gittim. O zamanlar Kanaltürk kanalı stajer arıyordu. Kerimcan Kamal kanalın müdürüydü ve beni görünce stajer olarak aldı. Üç ay staj sürem vardı. Tuncay Özkan, Kanaltürk'ün patronuydu ve beni yanına çağırdı. 'Bizim magazin programımız var, sen okusana' dedi. 'İstemem, haber spikeri olacağım' dedim, o da beni kovdu. Sonra beni odasına geri çağırdı ve 'Sen 19 yaşındasın ve spiker olacağım diye teklifimi reddettin. Senden spiker de olur, çok daha iyisi de olur' dedi. Sonra bir anda ekrana atıldım. Haber spikeri olmak en büyük idealimdi. Ben de cahil cesareti varmış" şeklinde konuştu.

Buket Aydın nasıl keşfedildiğini anlattı

DUDAKLARIMDA ESTETİK YOK

Dudaklarında estetik olmadığını açıklayan Buket Aydın, "Vücudumda estetik yok. Bazen küçük dokunuşlar yapıyoruz tabii. Teyzem bana hep 'Köfte dudaklım' derdi. Dudaklarımda estetik yok" ifadelerini kullandı.

Buket Aydın nasıl keşfedildiğini anlattı

Buket Aydın nasıl keşfedildiğini anlattı

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