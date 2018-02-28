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Bülbül bölgesinde Türk bayrakları dalgalanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı bir şekilde Afrin merkeze doğru ilerlerken, Bülbül Dağı'nda teröristbaşı Öcalan'ın Türk jetleri tarafından bombalandığı posteri görüntülendi.

DHA | 28.02.2018 - 17:49..
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlarda, Suriye sınırında Afrin'i içine alan 'hilal'in tamamlanmasıyla birlikte her geçen gün Afrin merkeze doğru daha çok yaklaşılıyor.

BÜLBÜL MERKEZ TSK'DA

Bülbül Dağı'nda bir bölgede bulunan ve bir süre önce Türk jetleri tarafından vurularak imha edilen teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ait poster görüntülendi.

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Bülbül bölgesinde Türk bayrakları dalgalanıyor

Bu arada TSK ve ÖSO' nun tamamıyla kontrolü ele geçirdiği Bülbül merkezinde de Türk bayrakları dalgalanıyor. Tamamıyla kontrolün sağlandığı Bülbül bölgesinde siviller ise bulunmuyor.

ŞEHİR MERKEZİ KUŞATILACAK

'Hilal' kuşatmasının tamamlanmasıyla birlikte; Raco, Cinderes ve Afrin'e yönelik operasyonlar hız kazandı. Bu nedenle Azez ve diğer bölgelerden çok sayıda ÖSO güçleri Afrin merkeze en yakın bölgelere kaydırılıyor.

Bülbül bölgesinde Türk bayrakları dalgalanıyor

Özellikle Raco ve Cinderes merkezinde, sivillere zarar gelmeden girilmesi amaçlanıyor. ÖSO güçleri, Raco ve Cinderes etrafındaki tepelerde sadece 1-2 km uzaklıktaki mevzilerde hazır bekliyor.

Bülbül bölgesinde Türk bayrakları dalgalanıyor



Bülbül bölgesinde Türk bayrakları dalgalanıyor

Bülbül bölgesinde Türk bayrakları dalgalanıyor


Bülbül bölgesinde Türk bayrakları dalgalanıyor




Bülbül bölgesinde Türk bayrakları dalgalanıyor

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