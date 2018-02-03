Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı faaliyetleri kapsamında ilerleyişini sürdürüyor.

Bülbül karakolundan PYD bayrağı indirildi VİDEO

PYD PAÇAVRASI İNDİRİLDİ

Bülbül belde merkezini terör örgütü PYD/PKK’dan arındıran TSK-ÖSO mensupları, beldede bulunan ve teröristlere ait olan karakoldaki PYD bayrağını indirdi.

"GİRİLMEZ DENİLEN BÜLBÜL"

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin yakınındaki Bülbül Kasabasını ele geçirdi. Kasabadaki bir okulun duvarlarında yer alan Abdullah Öcalan posterlerini temizleyen Türk askeri, "Girilmez denilen Bülbül’deyiz" diyerek, örgütün Afrin’deki izlerini gösterdi.

Türk askeri: Girilmez denilen Bülbül’deyiz VİDEO

POSTERLER İNDİRİLDİ

Büyük bir moral ile yoluna devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’in yakınındaki Bülbül Kasabasına ulaştı. Türk askerlerinin Bülbül’deki bir resmi kurumda yaptıkları incelemede duvarlardaki sözde "Büyük Kürdistan" haritası ve "Abdullah Öcalan"ın posterleri indirildi. Türk komutanın yaptığı keşif anbean cep telefonuna kaydedildi.





Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından yapılan kayıtta askerlerin moralinin yüksek olduğu gözlendi. Türk ordusunun giremeyeceğini söyledikleri Bülbül’ü ele geçirdiklerini belirten komutan, resmi kurumdaki bütün terör örgütü görsellerini temizledi.