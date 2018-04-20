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Bulduğu 6 bin lirayı teslim eden temizlik işçisine ödül

Uşak'ta çöp toplayan belediye işçisi, bulduğu ve içinde 6 bin lira olan cüzdanı yetkililere verdiği için belediye başkanı tarafından bir haftalık tatille ödüllendirdi.

AA | 20.04.2018 - 10:31..
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Ünalan Mahallesi Andaç Sokak üzerinde, önceki gün araçla çöp toplayan Ali Cengiz, içerisinde 6 bin lira olan bir cüzdan buldu.

Cengiz, içerisinde kimlik yer almayan cüzdanı, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal'a götürdü. Cüzdan, sahibinin bulunması için tutanakla polis ekiplerine teslim edildi.

Bulduğu 6 bin lirayı teslim eden temizlik işçisine ödül

BELEDİYE BAŞKANI, 1 HAFTA TATİLLE ÖDÜLLENDİRDİ

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, örnek davranışı nedeniyle Cengiz'i kabul ederek kutladı.

Temizlik işçisini bir haftalık tatille ödüllendiren Cahan, "Böyle bir personele sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimiz emin ellerde. Personelimiz, dört maaş tutarındaki parayı hiçbir kuruşuna dokunmadan bize ulaştırdı, yürekten kutluyorum." dedi.

Cengiz ise herkesin yapması gereken bir davranışta bulunduğunu belirterek, "Bugüne kadar boğazımızdan haram lokma geçmedi. Hiç düşünmeden cüzdanı teslim ettim." diye konuştu.

Bulduğu 6 bin lirayı teslim eden temizlik işçisine ödül

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