Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında, 18 yaşındaki Özgür G., sokakta bulduğunu söylediği kurusıkı tabancayı kurcalarken tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan metal cisim, Özgür G.’nin sol gözüne isabet etti.
METAL CİSİM GÖZÜNDE KALDI
Ailesi tarafından özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür G.’nin çekilen tomografi filminde tabancadan çıkan metal cismin gözünün içinde kaldığı tespit edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Özgür G., ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bulduğu tabancayı kurcalarken kendini gözünden vurdu VİDEO