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Bülent Arınç Abdullah Gül'e taziye ziyaretine gitti

Arınç, geçtiğimiz Pazar akşamı vefat eden ve Pazartesi günü defnedilen Ahmet Hamdi Gül için Abdullah Gül'e taziye ziyaretinde bulundu.

10.05.2017 - 13:59
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Bülent Arınç Abdullah Gül'e taziye ziyaretine gitti

AK Parti'nin kurucu kadrosundan olan Bülent Arınç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babasının vefatından 3 gün sonra taziye için Kayseri'ye gitti.

"ARABAM YOK" DEMİŞTİ

Arınç, Pazartesi günü düzenlenen cenaze törenine gidememe nedenini ise; "Manisa'dayım. Buradan Kayseri'ye gitmek, öğle namazına yetişmek kolay değildi. Gidemedim. Altımda arabam yok. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun." diye açıklamıştı.

"GEÇ OLDU AMA BAŞKA YERE ÇEKMEYİN"

Taziyeye gelen Bülent Arınç gazetecilere “Gecikmeli bir ziyaret oldu ancak kimse bundan bir anlam çıkartmasın. Biz dava arkadaşıyız.” dedi.

Bülent Arınç Abdullah Gül'e taziye ziyaretine gitti

Bülent Arınç Abdullah Gül'e taziye ziyaretine gitti

Bülent Arınç'tan açıklama: Kayseri'ye neden gitmedim haberi

Bülent Arınç Abdullah Gül'e taziye ziyaretine gitti

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