Bülent Arınç Abdullah Gül'e taziye ziyaretine gitti

AK Parti'nin kurucu kadrosundan olan Bülent Arınç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babasının vefatından 3 gün sonra taziye için Kayseri'ye gitti.

"ARABAM YOK" DEMİŞTİ

Arınç, Pazartesi günü düzenlenen cenaze törenine gidememe nedenini ise; "Manisa'dayım. Buradan Kayseri'ye gitmek, öğle namazına yetişmek kolay değildi. Gidemedim. Altımda arabam yok. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun." diye açıklamıştı.

"GEÇ OLDU AMA BAŞKA YERE ÇEKMEYİN"

Taziyeye gelen Bülent Arınç gazetecilere “Gecikmeli bir ziyaret oldu ancak kimse bundan bir anlam çıkartmasın. Biz dava arkadaşıyız.” dedi.