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Bülent Arınç Abdullah Gül'e teşekkür etti

Abdullah Gül, aday olmayacağını duyurdu ancak açıkça AK Parti'yi yerden yere vurdu. Konuşmanın ardından Bülent Arınç tweet attı, Gül'e teşekkür etti.

Haber Merkezi | 28.04.2018 - 15:58..
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Bülent Arınç Abdullah Gül'e teşekkür etti

Bülent Arınç Abdullah Gül'e teşekkür etti

Abdullah Gül'ün aday olmamasının nedeni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemiş olması değil, bunu kendisi de açık açık söyledi.

GÜL NEDEN ADAY OLMADIĞINI AÇIKÇA BELİRTTİ

Gül, muhalefet cephesinde yeterli seviyede bir mutabakat sağlanmadığı için aday olmadığını üstüne basa basa açıkladı.

BÜLENT ARINÇ ABDULLAH GÜL'E TEŞEKKÜR ETTİ

Gül'ün bu sözleri yüzünden AK Parti çevreleri kendisine tepki gösterdi. Siyasi hayatına AK Parti'de devam eden yalnızca bir isim, Bülent Arınç Abdullah Gül'ün sözlerine teşekkür etti, Gül'ün açıklamalarından "Hepimiz AK Parti için çalışmalıyız" anlamını çıkardı.

İşte Arınç'ın Gül'ün açıklamaları sonrası attığı tweet'ler:

Bülent Arınç Abdullah Gül'e teşekkür etti

Bülent Arınç Abdullah Gül'e teşekkür etti

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