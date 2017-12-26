Bülent Arınç Abdullah Gül'ün tweet'lerini paylaştı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sivillere ceza muafiyeti tartışmalarına Twitter'dan yaptığı açıklamalarla katıldı.

Konuyla ilgili iki tweet atan Gül, KHK'nın yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

GÜL TWEET ATTI, ARINÇ RT ETTİ

Abdullah Gül'ün bu tweet'ini ilk paylaşan isimlerden biri ise, Bülent Arınç oldu.

Retweet ederek Abdullah Gül'e destek olduğunu ortaya koyan Arınç, ardından konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi yazarı Taha Akyol'un yazısını paylaştı. Yazıda, Abdullah Gül'ün uyarısının önemli olduğu ifade ediliyor.