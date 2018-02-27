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Bülent Arınç Erbakan üzerinden günah çıkartıyor

AK Partili TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Milli Görüş hareketinin merhum lideri Necmettin Erbakan'ı ölüm yıldönümünde Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile andı.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 15:34..
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Bülent Arınç Erbakan üzerinden günah çıkartıyor

27 Şubat 2011 yılında ahirete irtihal eden Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından rahmetle anılıyor. Ölüm yıldönümü sebebiyle çok sayıda siyasi çevreden anma mesajları yayınlanırken, onlardan biri de Bülent Arınç oldu.

Bülent Arınç, zamanında ters düştüğü ve baş kaldırdığı hocası Necmettin Erbakan'ı Twitter üzerinden andı.

Bülent Arınç Erbakan üzerinden günah çıkartıyor

"İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Erbakan'ın ölüm yıldönümü için sosyal medya hesabından açıklama yapan Bülent Arınç, "Vefatının 7. yılında; büyük devlet adamı, vatan ve millet sevdalısı, merhum Prof.Dr.Necmettin Erbakan hocamızı rahmet, minnet ve hasretle anıyorum. O'na ve öğretilerine her geçen gün daha çok ihtiyaç duyuyor; O'nu ve ikazlarını daha iyi anlıyoruz. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun..." sözleriyle merhum Necmettin Erbakan'ı andı.

Bülent Arınç Erbakan üzerinden günah çıkartıyor

GÜNAH ÇIKARDI

Bülent Arınç, Erbakan'la fikir ayrılığını sembolize eden isimlerin ilkiydi. Aradan geçen zamanla birlikte Arınç'ın yollarını ayırdığı tek kişi Necmettin Erbakan olarak kalmadı. Arınç, yıllar sonra AK Partili yol arkadaşlarını da yalnız bıraktı, Erdoğan'ı üstü açık ya da kapalı eleştiri yağmuruna tuttu. Şimdi geldiği nokta ise, 'Necmettin Erbakan'la çekilen eski fotoğraflarını paylaşıyor, bir nevi 'günah çıkarıyor' yorumlarına neden oldu.

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